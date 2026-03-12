Eric Remedi estará a la orden tras cumplir la suspensión y Maximiliano Olivera retornará al lateral izquierdo; Nahuel Herrera y Diego Laxalt son bajas.

Peñarol empató ante Danubio, y lo que en principio parecía un mal resultado quedó atenuado con los marcadores que fueron llegando en el resto de la fecha. El carbonero es uno de los seis líderes que tiene el Apertura, con 10 puntos.

Diego Aguirre rearmará el equipo pensando en la visita al estadio Centenario, donde enfrentará a Albion el sábado a las 20.30. Vuelve Eric Remedi tras cumplir la suspensión por la expulsión en el clásico, y Maximiliano Olivera, plenamente recuperado del esguince de rodilla, se adueña del lateral izquierdo y la cinta de capitán.

Las lesiones que preocupan en Peñarol son las de Nahuel Herrera y Diego Laxalt; ambos salieron sentidos frente a Danubio y tendrán una recuperación larga. El zaguero volvió a lesionarse en el hombro luego de un choque con el delantero Nicolás Azambuja, y Laxalt sufrió una lesión muscular.

En sanidad permanecen Abel Hernández, que se recupera de un esguince de rodilla, y Lorenzo Couture, quien se fracturó la clavícula en un partido de tercera división y tendrá para dos meses de recuperación.

Una buena noticia para Aguirre es que Eduardo Darias podría volver a tener un lugar en el banco de suplentes el sábado. La única duda del entrenador es en la mitad de la cancha, donde se disputan un lugar Jesús Trindade y Leandro Umpiérrez.

Con este escenario, el probable del carbonero es con Washington Aguerre en el arco; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Olivera; Remedi, Trindade o Umpiérrez, Roberto Fernández, Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo.