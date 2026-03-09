“Lo de Nahuel me preocupa mucho”, señaló Diego Aguirre, quien podría perder al zaguero por dos meses por una luxación de hombro; además Diego Laxalt sufrió una lesión muscular y tres jugadores están en recuperación.

A Peñarol lo aquejan las lesiones desde el inicio de 2026. La más dolorosa había sido la de Abel Hernández, hasta que el sábado por la noche Nahuel Herrera cayó nuevamente con el hombro lesionado cuando iban apenas cinco minutos del partido que su equipo empató con Danubio en el Campeón del Siglo. Rápidamente fue asistido y suplantado por Diego Laxalt. Casualmente fue el propio Laxalt el que tuvo que salir, también lesionado, en el segundo tiempo. El zaguero volvió a lesionarse luego de un choque con el delantero Nicolás Azambuja y Laxalt sufrió una lesión muscular.

Diego Aguirre, el entrenador mirasol, dijo tras el partido que “lo de Nahuel me preocupa mucho. Si lo perdemos por un tiempo importante, será una baja tremenda porque es un enorme jugador”. El defensor, que había sufrido una lesión similar en la final clásica de 2025 que ganó Nacional para quedarse con el Campeonato Uruguayo, se someterá a una resonancia magnética el lunes por la mañana para tener mejor dimensión de la lesión. Todo parece indicar que es una nueva luxación de hombro, lo que le demandará al menos dos meses de recuperación. En el caso de Laxalt, de confirmarse un desgarro, serán unos 20 días al margen.

“Nahuel ya había tenido un incidente en el hombro y hoy se le sale otra vez”, dijo la Fiera, y agregó que “ponemos a Laxalt, que en mi cabeza iba a entrar para la última media hora de partido, y también se lesionó”. El laureado entrenador aurinegro también se refirió a que “Maxi Olivera estará para el próximo partido, sin dudas; creo que Eduardo Darias también”. El próximo encuentro del equipo será frente al pionero Albion, finalmente en el estadio Centenario, luego de la negativa de la institución presidida por Ignacio Ruglio a jugar en el estadio Luis Köster de Mercedes, Soriano.

En cuanto a la Joya, Aguirre expresó con seguridad que llegará al debut por la Copa Libertadores de América; incluso señaló que “va a tener que jugar un par de partidos antes para tomar ritmo. Ahora está readaptándose a los entrenamientos”. Concluyó que “el tema físico me preocupa y no le encontramos la vuelta. Calma, a trabajar y salir de esas situaciones que nos afectan para pensar en lo que viene”.