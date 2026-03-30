Álex Vázquez, de Racing, tras convertir el segundo gol de su equipo, el 29 de marzo, en el Estadio Campeón del Siglo.

El elenco de Sayago hizo un gran partido y se llevó los tres puntos con golazos de Yuri Oyarzo y Álex Vázquez; el carbonero ya no depende de sí mismo para ganar el torneo corto.

La lluvia dio una tregua y permitió que se jugara el partido más esperado de la fecha. Racing le ganó de visitante a Peñarol 2-1 y ahora es el único líder del Apertura pasando la línea de su rival.

Fue una noche perfecta para los de Sayago que impusieron condiciones y marcaron la forma más favorable para jugar el partido, minimizando las virtudes de los aurinegros que nunca se sintieron cómodos en su escenario. Racing pegó en los momentos justos con los golazos de Yuri Oyarzo y Álex Vázquez al final del primer tiempo y al principio del segundo, respectivamente.

Peñarol fue una sombra de sus mejores expresiones. Ni siquiera pudo llevarse al rival por delante con el empuje de la gente ni el gol aislado de Maximiliano Olivera que llegó en los descuentos para maquillar el resultado final.

Hizo escuela

Racing se paró en un bloque bajo, pero con mucha presión en la mitad de la cancha, donde Christian Chambian colocó cuatro volantes a combatir. Por el centro, fue muy bueno lo hecho por Agustín Álvarez Wallace y Felipe Cairus para dominar desde ese sector y pasar rápido a Tomás Habib que realizó mucho desgaste y Sebastián da Silva. Si bien los de Sayago tuvieron muchas aproximaciones con espacio para contragolpear, le faltó mejorar la definición.

En la del gol se tomó un segundo más para hilvanar la jugada ofensiva, Da Silva terminó rescatando un córner ante Washington Aguerre que salió lejos y, tras el tiro de esquina, Oyarzo la agarró de afuera del área y terminó la jugada con un zurdazo que, rebote mediante en Mauricio Lemos, se encontró con la red.

Merecido desde el planteo dominante pese a tener menos la pelota y jugar más lejos del arco oponente. A veces no se necesita tenencia para imponer condiciones y este fue el caso. El trámite fue el que Racing propuso.

Peñarol manejó el balón pero le costó darle destino de peligro. Por momentos apeló a los duelos de Luis Angulo y en otros a los pases filtrados de Leonardo Fernández; aunque la más clara fue un remate de Franco Escobar que pasó cerca.

Jugadores de Racing al final del partido, el 29 de marzo, en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Fernando Morán, Agencia Gamba

Plan perfecto

El inicio del segundo tiempo fue con el segundo gol de Racing. Olivera la perdió con Habib que rápidamente trasladó hacia la derecha. Con el balón en pies de Vázquez, todos los defensores taparon posibilidad de pase pero nadie le salió al portador de balón que, en soledad, sacó un zurdazo al ángulo que estiró la ventaja.

Rápidamente Chambian pasó a su equipo a línea de cinco, con Erik de los Santos como carrilero por derecha y Guillermo Cotugno sumándose a los zagueros centrales. La respuesta de Diego Aguirre colocando el doble nueve fue tardía y, cuando ingresó Facundo Batista, Peñarol ya era un cúmulo de nervios, revoleando pelotazos frontales al área que fueron controlados por Federico Varese.

Entre las idas al suelo del guardameta de los de Sayago y algunas decisiones arbitrales, el malhumor fue escalando a máximos niveles en el Campeón del Siglo, donde el público se impacientó y reclamó cada cobro o pérdida de balón de los jugadores aurinegros.

Racing jugó con la carpeta. Manejó los tiempos y el trámite, bien parado en el fondo pero sin pasar grandes sobresaltos y moviendo el balón con criterio ante la desesperación de Peñarol, que ni siquiera dio la sensación que podía empatar en los ocho minutos de descuento, donde Olivera puso el gol aurinegro y fue expulsado Lemos por doble amarilla. El carbonero quedó a un día de cumplir un año sin perder en el Campeón del Siglo por el campeonato uruguayo tras la derrota ante Cerro Largo del 30 de marzo de 2025.

La escuelita de Sayago se llevó los tres puntos de visitante y la ilusión del barrio es más grande que la lluvia que regó gran parte del domingo.

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