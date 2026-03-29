Matías Presa se quedó con la etapa en la capital salteña tras un sprint donde definieron nueve escapados; el gran vencedor del día fue de Dolores Cycles, el argentino Lucas Gaday, que entró segundo y con la bonificación se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta.

Si bien en buena parte del país lo que predominó durante la mañana del domingo fue la lluvia, en el litoral norte hubo más que buen clima: sol y calor. Con ese marco, la cuarta etapa afrontó los 199,1 kilómetros que le tocaron en la 81ª Vuelta Ciclista del Uruguay que unió Nuevo Berlín con Salto. Mientras en la capital salteña se preparaba una fiesta para recibir la carrera después de 15 años, el pelotón se tomó la primera mitad del recorrido con relativa calma. Fue recién en la parte final donde la carrera se puso picante, con varios ataques de los candidatos a la general, arrancadas que fueron seleccionando un pequeño grupo que definió la etapa. A partir de ese movimiento sobre el cierre salió la escapada de nueve ciclistas que terminó disputando la victoria en las calles salteñas, ante un muy buen marco de público.

En un sprint donde no se escatimó esfuerzo, el más rápido fue Matías Presa (Club Ciclista Cerro Largo), que remató excelente el embalaje y se quedó con la etapa tras 5 horas 7 minutos y 41 segundos –tiempo extraoficial–. El argentino Lucas Gaday (Dolores Cycles) entró segundo y el olimareño Ignacio Maldonado (Armonía Cycles) completó el podio, con Alejandro Quilci (Alas Rojas de Santa Lucía) y Pablo Bonilla (Náutico) cerrando los cinco primeros lugares, todos con el mismo tiempo del ganador.

Más allá del triunfo parcial del Piojo Presa, la novedad de la jornada estuvo en la clasificación general individual. El segundo puesto de Gaday, sumado a la bonificación de seis segundos, le permitió desplazar del liderazgo a Bonilla, hasta este domingo dueño de la malla oro. Es la primera vez en la carrera que la malla no la tiene un ciclista de Náutico, porque los primeros días el líder fue Leonel Rodríguez. Gaday ahora se convirtió en líder con un tiempo de 16:19:06, cuatro segundos por delante del propio Bonilla y siete sobre Quilci.

Detrás del trío –que están adelante desde la etapa del sábado, donde llegaron escapados a Mercedes–, hay un tiempo considerable con el resto de los aspirantes: Presa está cuarto a 3:17, mientras que Germán Fernández (Dolores Cycles), Ignacio y Anderson Maldonado (Náutico), Bruno Lemes (Swift Pro) y Pablo Troncoso (Punta del Este) están en una línea que supera los tres minutos y medio de retraso.

Así la carrera, la quinta etapa entre Salto y Paysandú, corta si la comparamos con la dominical, porque apenas superará los 110km, aparece como una jornada con cierta expectativa porque es muy probable que el ritmo de carrera sea alto.