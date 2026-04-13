Por la segunda fecha de la copa, Nacional recibe a Deportes Tolima de Colombia este martes 14; el tricolor difundió el listado de objetos permitidos y prohibidos para el ingreso al estadio.

Vuelve la Copa Libertadores de América al Parque Central y la hinchada de Nacional lo sabe. Las entradas están prácticamente agotadas: ya no hay localidades para la tribuna José María Delgado, para la Abdón Porte ni para el Codo.

El clima copero ya se palpita y el club ha definido los detalles del operativo de seguridad para recibir a su gente en el partido contra Deportes Tolima de Colombia. Los tricolores llegan de empatar en Chile y buscarán la victoria como locales para escalar en la tabla.

Para este partido las disposiciones de seguridad admiten que los hinchas puedan entrar al Parque Central con termo y mate, la radio portátil (siempre y cuando sea de las que llevan pilas chicas); además, se permitirá el acceso con mochilas, carteras y riñoneras. En cuanto a la fiesta en las tribunas estarán permitidas las banderas de hasta 1,5 por 2 metros, siempre y cuando no cuenten con asta.

Como contrapartida, el protocolo exige que algunos elementos no serán admitidos en los controles. Para evitar riesgos y obstrucciones visuales no se podrá entrar con paraguas, papel picado ni serpentinas. Tampoco estará permitido el despliegue de banderas de gran tamaño (superiores a la medida antes mencionada), aquellas que tengan palo o las que estén diseñadas para unirse entre sí.

Para esto se dispusieron controles exhaustivos en cada acceso.

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