El ciudadano viene de vencer a Gremio en el estadio Centenario y es único líder de su grupo.

Montevideo City Torque debutó en la Copa Sudamericana venciendo a Gremio en el estadio Centenario. Eso lo dejó como único líder de su grupo, ya que Deportivo Riestra y Palestino empataron. Justamente, el tricolor de Porto Alegre recibirá a los argentinos el martes a las 19.00.

El ciudadano viene de perder con Albion por el Apertura en un partido en el que colocó muchos suplentes pensando en el viaje a Chile para enfrentar a Palestino este martes a las 21.30.

El cotejo será arbitrado por el equipo paraguayo compuesto por Derlis Benítez como principal, Roberto Cañete y Nadie Weiler en las líneas, como cuarto estará Javier Revollo, mientras que Ulises Mereles y Zulma Quiñónez estarán a cargo del VAR.

Palestino viene de ganarle 1-0 al segundo de la liga chilena: Deportivo Limache. Nelson da Silva anotó el gol de penal y fue expulsado minutos más tarde en el equipo que está duodécimo en el certamen doméstico, lejos de la cima de la tabla de posiciones.

Fútbol atildado

Marcelo Méndez repetiría el equipo que le ganó a Gremio, con Franco Torgnascioli en el arco; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Franco Pizzichilo; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini.

Torque viajó directo este lunes. El único movimiento en Santiago de Chile será una activación durante la mañana del martes.

¿Dónde ver el partido?

El partido será televisado por ESPN 5, por lo que se podrá ver en todos los cableoperadores del país. Por streaming lo pasará Disney+.