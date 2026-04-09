De local en el estadio Centenario, los dirigidos por Marcelo Méndez vencieron al Grêmio.

En el inicio del grupo F de la Copa Sudamericana, Montevideo City Torque sacó un muy buen triunfo en el estadio Centenario, 1-0 frente al Grêmio de Porto Alegre. Con los tres puntos los ciudadanos quedaron como líderes del grupo tras el empate 0-0 entre Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile.

Eduardo Agüero hizo el único gol del partido. Fue en el inicio del segundo tiempo, cuando ambos se reposicionaban en la cancha tras una primera parte pareja. El lateral derecho hizo un recorrido impresionante: cuando la jugada estaba por el sector izquierdo, vio el hueco y empezó a correr desde su campo; pasada la mitad de la cancha cambió la dirección y tiró una diagonal hacia el centro; cuando lo vieron ingresar al área se la dieron, y Agüero sacó un tiro seco, rasante, imposible para Weverton.

Lejos de meterse atrás, Torque se plantó bien con la ventaja. Siguió buscando la pelota para crear desde ahí, no le hizo asco a la posesión, aunque más bien buscó transiciones rápidas para irse arriba; atrás se abroqueló bien, y con el paso del tiempo se fue cerrando aún más. Cuando nada de la estrategia le sirvió, apareció Franco Torgnascioli tapando o sacando lo que parecía peligro.

Torque ganó y se entusiasma, aunque falta mucho y quien pasa directamente a octavos de final es solo el primero de grupo. Ahí está ahora y el martes de la semana que viene puede ratificar el lugar, aunque para ello tendrá que sacar puntos en su visita a Palestino.