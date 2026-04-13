Entre martes y jueves se disputará una nueva fecha de Libertadores y Sudamericana.

La primera semana de copas internacionales para los equipos uruguayos dejó saldo neutro: un triunfo, tres empates y una derrota. La segunda podrá a los grandes, jugando por Copa Libertadores como locatarios, y a los equipos que disputan la Copa Sudamericana siendo visitantes.

Nacional y Peñarol en casa

El tricolor perdió con Deportivo Maldonado en partido donde Jorge Bava guardó futbolistas titulares. El martes a las 19.00 recibirá a Deportes Tolima en el Gran Parque Central. Los colombianos, también con un equipo muleto, perdieron el viernes 1-0 frente a Deportivo Pasto; están cuartos en la primera división de Colombia a diez unidades del líder Atlético Nacional. Esta fecha es clave en el grupo copero; llegan todos con un punto.

Peñarol, en tanto, recibirá el jueves a Platense, que en el debut perdió como locatario 2-0 ante Corinthians, donde fue expulsado Juan Ignacio Saborido, que no jugará en el Campeón del Siglo. El calamar empató el domingo por el certamen doméstico 1-1 contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El uruguayo Martín Barrios suele estar en el banco de suplentes, mientras que Agustín Ocampo no está siendo convocado.

De viaje

Montevideo City Torque, que ganó en la primera fecha, viajará a Chile para enfrentar a Palestino el martes a las 21.30, los locatarios igualaron con Deportivo Riestra en el torneo continental. En el certamen local, vienen de ganarle 1-0 a Deportivo Limache con gol de penal de Nelson Da Silva. Palestino está duodécimo, lejos de la cima de la tabla de colocaciones.

El miércoles, Boston River visitará a Millonarios, en Colombia, a las 23.00. Es un desafío complejo, por lo largo del viaje y porque es un encuentro decisivo, ya que ambos perdieron en la primera fecha y necesitan levantar. Los colombianos jugaron el clásico ante Independiente Santa Fe e igualaron 1-1. Hay dos uruguayos en el plantel: Edgar Elizalde, quien suele ser titular en la zaga, y Guillermo De Amores, que generalmente es suplente. El azul está décimo en el torneo doméstico.

El jueves a las 19.00, Juventud de Las Piedras visitará a Atlético Mineiro. El equipo pedrense está invicto desde la llegada de Sergio Blanco, empató por Sudamericana y le ganó a Progreso el domingo. Los brasileños perdieron en el debut copero y también por el Brasileirao contra Santos. Renan Lodi, Bernard y Hulk son algunas de las figuras que tiene el equipo.