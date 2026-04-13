Fue designada por Unión Berlín que transita a mitad de tabla en la Bundesliga de Alemania.

El último fin de semana, Unión Berlín perdió 3-1 en su visita a Heidenheim, que está último. Steffen Baumgart, entrenador del perdedor, fue destituido por la seguidilla de malos resultados. La noticia no tendría relevancia por estas latitudes, pero la decisión de Marie-Louise Eta como sustituta de manera interina generó la revolución.

Será la primera entrenadora en estar al frente de uno de los equipos de primera división en las cinco ligas principales de Europa. Había antecedentes en Francia y Alemania, pero en torneos de ascenso. Marie-Louise Eta dirigirá los últimos cinco partidos de la temporada en el equipo que marcha undécimo con 32 puntos, sin chances de llegar a torneos internacionales y prácticamente sin problemas de descenso, aunque todavía no está matemáticamente salvado.

La entrenadora tiene 34 años y comenzó su carrera en divisiones formativas de Werder Bremen y fue asistente en selecciones femeninas de Alemania. En 2023 llegó a Unión Berlín para abrir puertas; fue la primera mujer en participar de un cuerpo técnico de un primer equipo masculino; durante tres partidos fue la directora técnica principal por la suspensión de quien se desempeñaba en el cargo. Ahora fue oficializada por estos cinco partidos, a sabiendas de que en la temporada 2026-2027 será la entrenadora principal del primer equipo femenino de la institución.

Marie-Louise Eta fue jugadora en distintos equipos de Alemania, se desempeñó como volante y se retiró a los 26 años. El próximo sábado, a las 10.30, dirigirá a Unión Berlín ante el Wolfsburgo por la Bundesliga alemana.