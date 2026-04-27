El conjunto de Capurro venció a Atenas de San Carlos y pasó a Huracán.

La última fecha del Torneo Competencia de la Segunda División profesional mantuvo el atractivo en la definición del finalista de la serie A. Huracán podía consagrarse con un triunfo ante Cerrito, que también tenía chances. Fue empate 1-1 en el Parque Palermo, con goles de Sergio Cortelezzi para los de Paso de la Arena y de Luis Machado para el auriverde, que fue el equipo que hizo méritos por el triunfo.

Uruguay Montevideo, en el remodelado Parque Ancap que volvió a alojar un partido profesional, recibió a Tacuarembó, que rápidamente se puso en ventaja con un tanto de Pablo López. Promediando el primer tiempo, lo igualó Guzmán Pereira, pero la fiesta no fue completa en Pueblo Victoria, ya que la celestina no pudo alcanzar la final.

La fecha donde La Luz tuvo libre se cerraba este lunes con el partido entre Atenas y Fénix. Tras no poder ganar, Huracán le dio vida a los de Capurro, que tenían la chance de pasarlo si conseguían los 3 puntos. Eso hicieron: goleada 4-1 con tantos de Sebastián de Marco –hizo un doblete–, Guillermo Pereira y Gastón Colman; Lautaro Vázquez descontó para los carolinos.

Oriental aprontó con derrota

Oriental de La Paz perdió el invicto, pero sigue liderando la tabla anual donde lo sigue su rival de turno, Plaza Colonia. Los del oeste ganaron 2-0 en el Parque Prandi con goles de Pablo García y Valentín Amoroso.

En el otro juego disputado ganó River Plate y fue noticia. En el debut de Damián Santín como entrenador, derrotó 2-1 a Paysandú en un duelo de equipos hundidos en la zona roja del descenso. Maximiliano Burruzo convirtió por partida doble para el darsenero. Sobre el final, descontó Franco López para los sanduceros.

Colón tuvo fecha libre; el miércoles jugarán su partido Rentistas y Miramar Misiones a las 19.00 en el Complejo.

Fin de semana con premio

El próximo fin de semana se definirá el Torneo Competencia. El ganador obtendrá un cupo en playoffs por el tercer ascenso, en caso de que no consiga un premio mayor en la tabla anual.

Vale recordar que en la B los dos mejores del año suben directo y los equipos ubicados entre el tercer y el sexto lugar ingresar a semifinales por el tercer boleto a primera. Si el campeón del Competencia no está entre los seis primeros, reemplazará al sexto.