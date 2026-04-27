Los tricolores, primeros en su grupo, visitan a Universitario.

Con el Apertura resuelto en manos de Racing, cinco equipos uruguayos cambian de chip esta semana, dejan el modo local y pasan al internacional. Uno de ellos es Nacional, que este martes viajará para jugar por la tercera fecha en Perú.

El bolso no viene bien tras caer contra Danubio en el Parque Central. Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Bava llega en buena posición en el grupo B de la copa, donde lidera junto a Coquimbo Unido de Chile. Su rival del próximo miércoles, Universitario, tampoco viene bien en lo doméstico –llega tras caer como local ante Alianza Atlético, por lo cual prácticamente se despidió del torneo peruano–. Además, no encuentra director técnico y está siendo comandado interinamente por Jorge Araujo.

Logística de vuelo

El plantel tricolor entrenará este martes en la mañana y a las 14.00 tomará un vuelo chárter hacia Lima, donde llegará unas tres horas después. Allí entrenará y descansará con vistas al choque ante el elenco crema, que será este miércoles en el Estadio Monumental de Lima a las 23.00 de nuestros relojes.

Es prematuro saber cuál es el equipo que parará Bava, pero lo que sí es seguro es que el delantero Gonzalo Carneiro no viajará. Si bien el punta está recuperado de su desgarro, el tiempo de puesta a punto ha sido poco, no está al 100% y la sanidad tricolor aconsejó resguardarlo, algo que tomó en cuenta el entrenador.

Además de Carneiro hay otros jugadores que se están recuperando de sus respectivas lesiones y que serán evaluados en el entrenamiento matutino del martes. Ellos son Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera, Camilo Cándido, Emiliano Ancheta y Juan Cruz de los Santos. En esta lista se puede agregar a Nicolás Diente López, que terminó sentido ante Danubio y cuyo viaje se definirá también este martes.