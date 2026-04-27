Jairo O’neil, de Boston River, durante el partido ante Sao Pablo, el 7 de abril de 2026, en el Estario Centenario

El sastre visitará a O'Higgins de Chile, el martes a las 23.00, con la necesidad de sumar para seguir con aspiraciones de clasificación en el torneo internacional.

Boston River será el primer equipo uruguayo en salir a escena en la semana de copas internacionales para los equipos uruguayos. El partido será a las 23.00 del martes contra O'Higgins de Chile.

El sastre perdió los dos partidos disputados hasta el momento por 1-0, primero contra San Pablo en el estadio Centenario y después frente a Millonarios en Colombia. En ambos encuentros mostró correctas versiones futbolísticas, pero no pudo sostenerse en el final.

Vale recordar que en Copa Sudamericana, el primero de cada grupo clasifica directo a octavos de final, mientras que el segundo deberá jugar una serie de repechaje ante uno de los terceros de los grupos de Copa Libertadores. Por tanto, los de Ignacio Ithurralde deberán sumar en suelo trasandino, de lo contrario, quedarán prácticamente sin chances de avanzar, a falta de una rueda. En la zona, San Pablo tiene 6 puntos, O'Higgins y Millonarios 3, y cierra Boston River con 0.

Antecedentes inmediatos

O'Higgins viene de vencer 2-0 de visitante a Ñublense con un gol del uruguayo Thiago Vecino. Está en el cuarto escalón de la tabla de la liga doméstica con 19 puntos, solo a dos unidades de los líderes. Boston perdió 4-1 con Montevideo City Torque y marcha decimotercero en el Apertura con 14 puntos.

El encuentro se disputará en el estadio El Teniente, de Rancagua. El equipo arbitral será ecuatoriano, encabezado por Augusto Aragón como árbitro principal, los asistentes serán Edison Vásquez y Andrés Tola, Oswaldo Contreras será el cuarto y en el VAR estarán Franklin Congo y Roddy Zambrano.

Será televisado por ESPN 5 en todos los cableoperadores y en la plataforma de streaming Disney+.