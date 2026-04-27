Cedric Alves, de San Pablo y Alexander González, de Boston River, el 7 de abril, en el estadio Centenario.

Juventud de Las Piedras será el único locatario, mientras que Boston River, Montevideo City Torque, Nacional y Peñarol tendrán que viajar a buscar puntos.

Vuelven las copas internacionales y los equipos uruguayos se aprontan para afrontar sus compromisos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Las necesidades marcan encuentros claves para Juventud de Las Piedras, Boston River y Peñarol, que si no suman pueden hipotecar ampliamente sus opciones de clasificación. Nacional está un poco más holgado y Montevideo City Torque marcha con puntaje perfecto.

Grandes viajes

Nacional jugará el miércoles a las 23.00 ante Universitario de Perú, en Lima. El tricolor lidera su grupo junto a Coquimbo Unido con 4 puntos, mientras que los peruanos están en el fondo junto a Deportes Tolima, con una unidad.

El equipo crema llega de perder como locatario ante Alianza Atlético Sullana por 2-1 el último fin de semana; está cuarto en el Apertura de su país, a 8 de los líderes con 15 unidades por disputar.

Jorge Araújo es el entrenador interino; interesaba Jorge Fossati, que llegó a Liverpool, y también Pablo Peirano. Por el momento no hay designación del nuevo director técnico.

El panorama para Peñarol es mucho más complejo; enfrentará a Corinthians de visitante el jueves a las 21.30. Los brasileños lideran el grupo con puntaje perfecto. Por el Brasileirao llega tras vencer 1-0 a Vasco da Gama en partido donde jugó todo el segundo tiempo con diez. El elenco de San Pablo marcha decimocuarto en la liga de su país.

En el plantel está Pedro Milans, ex carbonero, quien suele ser suplente. La figura es el delantero Yuri Alberto y está el inglés Jesse Lingard, que a sus 33 años dejó Europa para jugar en Corinthians.

Acá y allá

El primer equipo en salir a escena esta semana es Boston River, que visitará a O'Higgins en Chile el martes a las 23.00. Los celestes vienen de vencer 2-0 de visitantes a Ñublense con un gol del uruguayo Thiago Vecino. Están en el cuarto escalón de la tabla con 19 puntos, solo a dos unidades de los líderes.

En el grupo de la competencia internacional, el sastre todavía no sumó y una derrota lo dejará prácticamente eliminado, ya que los chilenos llegarían a 6 puntos.

Los otros dos equipos uruguayos coinciden el miércoles a las 19.00. Juventud será locatario en el estadio Centenario contra Academia Puerto Cabello, de Venezuela. Los pedrenses están últimos y jugarán su segundo partido de locatarios, por lo que sumar se impone ante un rival que ya tiene 3 unidades en el grupo.

Los venezolanos igualaron 1-1 con Monagas por la liga doméstica; están a 10 puntos del líder Deportivo La Guaira. En el plantel están los uruguayos Gerónimo Bortagaray y Pablo Lima.

Montevideo City Torque, que marcha con puntaje perfecto, visitará a Deportivo Riestra, en Argentina. El ciudadano está primero y su rival de turno solamente sumó un empate.

Riestra le ganó 2-0 a Independiente el viernes pasado, pero está último en el grupo A de la liga de su país. El uruguayo Anthony Alonso está en el plantel; viene de ser titular en el encuentro pasado.

Vale recordar que en Copa Sudamericana, el primero de cada grupo clasifica directo a octavos de final, mientras que el segundo deberá jugar una serie de repechaje ante uno de los terceros de los grupos de Copa Libertadores.