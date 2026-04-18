El pionero goleó al palermitano en el estadio Luis Franzini, con una actuación magistral de Hernán Toledo que cambió el partido en 20 minutos para inaugurar la fecha en la que Racing podría acariciar el título.

En el arranque de la fecha 12, que tiene todos los ojos puestos en Racing, que puede acariciar el título en su partido con Defensor Sporting, el sábado, Central cayó 6-1 en su visita a Albion en un encuentro disputado en el Parque Rodó. Albion, que ha sabido cosechar unos cuantos puntos de la mano de Federico Nieves en su regreso a Primera, tuvo en Hernán Toledo, que entró en el segundo tiempo y en 20 minutos cambió el partido, a la figura del encuentro.

Central Español, en una situación parecida a su rival, ha sabido batallar en el Torneo Apertura, luego de haber descendido hasta el amateurismo, para volver, siempre con Pablo de Ambrosio, alguien de la casa. Pero el palermitano se quedó con uno menos y le costó caro. Abrió el marcador en el primer tiempo, sin embargo, pero en el segundo todo cambió.

La primera clara fue al minuto de juego de los pies de Máximo Alonso para Central Español. El pionero contestó con una jugada de pizarrón que Carlos Airala no pudo concretar. Central, que en la previa sufrió la lesión de su arquero titular, el brasileño Rodolfo, y la expulsión de su arquero suplente, Emiliano Márquez, tuvo en Samuel Rodríguez, que atajó la noche del viernes, apenas la certeza de que era algo que había soñado.

El argentino Mariano Aguilera fue de lo mejor en Central Español. El pionero tuvo en Francisco Ginella, la guía, y en López, la disposición para el gol. La expulsión de Franco Muñoz por una patada subida de tono en el palermitano pareció torcer las cosas, pero minutos después Aguilera convirtió un golazo después de bajarla como los que saben, y puso el partido 1-0.

Sin embargo, Nieves contaría con el argentino Toledo, que ingresó en el complemento, desbordó en la cornisa de la cancha y puso el centro atrás para el empate. Santiago Costa entró sin marca y puso el 1-1. Albion agarró la pelota y manejó las situaciones, y Central tuvo que aprender a replegarse.

Toledo, tras tirar un caño, repitió la fórmula y esta vez habilitó a José Álvarez, que puso el 2-1 para dar vuelta la crónica. No le alcanzó e hizo la jugada para el tercero, una demostración de destreza. Agustín Viera definió de taco, pero lo de Toledo fue magistral y en 20 minutos ganó el juego.

Central se desmoronó y Lucas Rodríguez Trezza puso el cuarto. Pablo Alcoba puso el quinto con un tiro de dibujos animados. De penal, López puso el definitivo 6-1. Ojalá lo hubiera atajado el chiquilín.

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