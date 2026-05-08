Gonzalo Reyna, de Boston River, y Rodrigo Ureña, de Millonarios, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el 7 de mayo, en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral / la diaria

Tras otra derrota en el Centenario, los uruguayos quedaron sin chances a falta de dos fechas para terminar el grupo.

Ya fue. La historia de Boston River en la Copa Sudamericana 2026 llegó a su fin, por más que le queden dos fechas por delante. Jugará por la honra, porque el miércoles perdió toda chance de seguir en carrera tras caer en el Centenario 4-2 con Millonarios.

Fue la crónica de una muerte anunciada. El Boston acumulaba tres derrotas en la misma cantidad de partidos y necesitaba imperiosamente ganar para, al menos, ponerse a tiro del segundo lugar del grupo y aspirar a los playoffs para octavos de final. El de la fría noche en Montevideo debía ser el primer paso, la primera victoria para barajar y dar de nuevo de cara al sprint final. Pero no llegó. Se entusiasmó un rato, porque fue ganando dos veces, pero a medida que el tiempo pasaba, se fue quedando sin combustible y los colombianos cerraron mejor el trámite con goles sobre la hora.

Hubo un rato donde todo parecía posible. A los 18 fue el 1-0 para Boston River tras centro de Gonzalo Reyna y cabezazo de Marcelo Hornos, un pibe de 17 años que recordará el momento para toda su vida. Así se fueron al descanso, pese a que el dominio había sido de Millonarios.

Los colombianos continuaron dominando y, al comienzo del segundo tiempo, de penal, lograron empatar. Boston, que sabía que tenía que ganar o ganar, fue arriesgando su suerte, parándose más arriba y jugando con más hombres en ofensiva. Pese a que le controlaban la pelota, se las arregló para tener sus chances; una de ellas fue el gol: muy buena jugada con pases cortos que recorrió prácticamente toda la cancha, centro desde la izquierda y golazo de emboquillada de Yair González. Ahí, en ese momento, también pareció que era posible.

Sin embargo, su contrincante también quedaba en el horno si no ganaba, y pagó con la misma moneda: salir a buscarlo. Las idas y vueltas fueron constantes; Millonarios tuvo otro penal a favor y ahí empató 2-2 -primero lo atajó Antúnez, pero se adelantó y lo patearon de nuevo; y luego encontró el quiebre con el 3-2, que fue como un puñal para los uruguayos, que veían cómo sus aspiraciones quedaban por el camino, incluso antes de recibir el cuarto gol.