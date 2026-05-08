Ya fue. La historia de Boston River en la Copa Sudamericana 2026 llegó a su fin, por más que le queden dos fechas por delante. Jugará por la honra, porque el miércoles perdió toda chance de seguir en carrera tras caer en el Centenario 4-2 con Millonarios.
Fue la crónica de una muerte anunciada. El Boston acumulaba tres derrotas en la misma cantidad de partidos y necesitaba imperiosamente ganar para, al menos, ponerse a tiro del segundo lugar del grupo y aspirar a los playoffs para octavos de final. El de la fría noche en Montevideo debía ser el primer paso, la primera victoria para barajar y dar de nuevo de cara al sprint final. Pero no llegó. Se entusiasmó un rato, porque fue ganando dos veces, pero a medida que el tiempo pasaba, se fue quedando sin combustible y los colombianos cerraron mejor el trámite con goles sobre la hora.
Hubo un rato donde todo parecía posible. A los 18 fue el 1-0 para Boston River tras centro de Gonzalo Reyna y cabezazo de Marcelo Hornos, un pibe de 17 años que recordará el momento para toda su vida. Así se fueron al descanso, pese a que el dominio había sido de Millonarios.
Los colombianos continuaron dominando y, al comienzo del segundo tiempo, de penal, lograron empatar. Boston, que sabía que tenía que ganar o ganar, fue arriesgando su suerte, parándose más arriba y jugando con más hombres en ofensiva. Pese a que le controlaban la pelota, se las arregló para tener sus chances; una de ellas fue el gol: muy buena jugada con pases cortos que recorrió prácticamente toda la cancha, centro desde la izquierda y golazo de emboquillada de Yair González. Ahí, en ese momento, también pareció que era posible.
Sin embargo, su contrincante también quedaba en el horno si no ganaba, y pagó con la misma moneda: salir a buscarlo. Las idas y vueltas fueron constantes; Millonarios tuvo otro penal a favor y ahí empató 2-2 -primero lo atajó Antúnez, pero se adelantó y lo patearon de nuevo; y luego encontró el quiebre con el 3-2, que fue como un puñal para los uruguayos, que veían cómo sus aspiraciones quedaban por el camino, incluso antes de recibir el cuarto gol.
Detalles
Estadio: Centenario
Árbitros: Carlos Gariano, Gabriel Chade y Sebastián Raineri (argentinos)
Boston River (2): Bruno Antúnez, Rafael Haller, Marco Mancebo, Agustín Aguirre, Ignacio Fernández, Andrés Romero (62′ Yair González), Francisco Barrios (62′ Federico Dafonte), Gonzalo Reyna, Marcelo Hornos (56′ Facundo Muñoa), Gastón Ramírez (56′ Agustín Amado) y Alexander González (46′ Francisco Bonfiglio). Entrenador: Ignacio Ithurralde
Millonarios (4): Diego Novoa, Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Sebastián Del Castillo (76′ Julián Angulo), Mateo García (69′ Beckham Castro), Rodrigo Ureña, David Silva (76′ Stiven Vega), Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Entrenador: Fabián Bustos
Goles: 18′ Marcelo Hornos (BR); 50′ y 85’ Rodrigo Contreras (M); 75′ Yair González (BR); 81’ Leonardo Castro (M); 96’ Beckham Castro (M).