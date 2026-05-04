El pedrense va por una victoria en el Centenario ante Mineiro.

Este martes a las 19.00, por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Sudamericana, se miden en el estadio Centenario Juventud de Las Piedras y Atlético Mineiro. Para los pedrenses, este partido es una final con todas las letras: se juegan el derecho a pelear por los primeros puestos de la serie y seguir en carrera, ya sea metiéndose en el repechaje o buscando el pase directo a octavos. Con nueve puntos por delante, el equipo de Sergio Blanco sabe que este cruce es la oportunidad ideal para sacar del camino a un rival directo y ganar en confianza.

Actualmente, el grupo es liderado por Cienciano con 7 puntos, seguido por el propio Juventud con 4 unidades, mientras que Atlético Mineiro suma 3 y cierra Academia Puerto Cabello con 2. Para los uruguayos, el momento de obtener crédito es este, porque después de este duelo ante el elenco galo deberán cerrar su participación en la fase de grupos visitando a Academia Puerto Cabello y enfrentando a Cienciano en la altura de Cusco, ambos compromisos fuera de Uruguay, lo que redobla la importancia de hacerse fuertes en casa este martes.

El equipo ha logrado retomar el hilo conductor de lo que supo mostrar en las fases iniciales de la Libertadores bajo el mando de Sebastián Gallego Méndez, y ha demostrado que en el plano internacional le puede plantar cara a cualquiera. Eso ya quedó claro en el partido de ida en Belo Horizonte, donde los brasileños recién pudieron quebrar la paridad en la última jugada del partido. Desde la llegada de Blanco, el crecimiento de la oncena de Las Piedras es apreciable y va en la consolidación de una forma de juego: lograron despegarse del fondo de la tabla en el campeonato local, mostrando una cara mucho más competitiva, como se vio en ese empate con Liverpool o en el partido con Peñarol, en el que estuvieron a un paso de quedarse con los tres puntos. Incluso cuando ha tocado rotar el plantel para cuidar fuerzas en la Sudamericana, el equipo ha respondido con una identidad clara y mucha entrega.

Sin Hulk

Del otro lado, Mineiro llega a Montevideo sumido en una crisis que no parece tener fin. La salida de Hulk, el máximo ídolo del club, terminó de concretarse hace unos días y dejó al plantel huérfano de ese peso pesado que siempre marca la diferencia. El jugador tendrá su despedida oficial el próximo 10 de mayo en su cancha, pero el clima que se respira en Belo Horizonte es de puro desconcierto. Eduardo Domínguez, el director técnico argentino, camina sobre la cuerda floja: la derrota ante Cienciano en Cusco fue el golpe que terminó de complicarle el panorama y hoy la prensa brasileña ya no se guarda nada, dando por hecho que su proceso está agotado.

Para el equipo de Minas Gerais, este viaje al Centenario es una cuestión de vida o muerte. Con el equipo de capa caída tanto en el torneo brasileño como en la copa, el cuerpo técnico sabe que no tiene más margen de error. La oncena más probable del conjunto brasileño para salir a la cancha es con Everson bajo los tres palos; una defensa con Renzo Saravia, Bruno Fuchs, Lyanco y Guilherme Arana; en el medio, Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; y arriba Paulinho con el pibe Alisson Santana para buscar el gol.

Para Juventud de Las Piedras, Sergio Chapita Blanco tiene claro el rompecabezas táctico. Con Sebastián Sosa en el arco, la defensa sale casi de memoria, con Federico Barrandeguy como lateral derecho, David Morosini y Patricio Pernicone en el centro y Emmanuel Mas proyectándose por la banda izquierda. Si Barrandeguy no llegara a estar al cien por ciento, el técnico ya demostró que no le tiembla el pulso para pasar a Mas como zaguero central izquierdo y colocar a Renzo Rabino por ese sector. En la zona de volantes, acompañando a Ramiro Peralta, el esquema se cierra con los nombres que dan equilibrio y se podría dar el retorno de Leonel Roldán o hasta de Fernando Pérez y Rodrigo Chagas. Arriba, por detrás de Fernando Mimbacas, se perfilan Pablo Lago por la derecha y el zurdo Alejo Cruz por la izquierda, buscando lastimar por las bandas.

El encuentro será televisado para todo Uruguay por la señal de DSports y su plataforma DGO, y contará con el arbitraje del argentino Leandro Rey Hilfer y sus compatriotas Gabriel Chade y Sebastián Raineri.

Las entradas están a la venta con los siguientes precios: en la tribuna Olímpica, $ 150 para socios y $ 2.500 para no socios; en la tribuna América, destinada a la parcialidad visitante, los boletos tienen un valor de $ 2.000. El Centenario espera por una noche en la que Juventud quiere dejar en claro que está para seguir. Ojalá así sea.