El único departamento que no compite con un club de sus ciudades es Cerro Largo; este año hasta Montevideo tiene un representante.

Nuestra copa. En aquel 1965, cuando al periodista Efraín Martínez Fajardo, que escribía en El País, se le ocurrió desarrollar un torneo de clubes del interior, todos los uruguayos futboleros ya estaban tomando a la Copa Libertadores de América como un modelo y una ilusión a seguir. Es que cuando Atenas de San Carlos se coronó como el primer campeón al derrotar al Paysandú Wanderers los orientales ya habían visto a Peñarol y a Nacional participar en cinco de las seis finales disputadas por la copa, y seguramente desde esos días ya asociaban aquellas fiestas de pueblo con las que Montevideo enseñaba en el Centenario al continente. Ahora y desde hace 20 años es la diaria la que sigue pueblo por pueblo, partido tras partido lo que pasa con estos campeonatos que mueven el fútbol en Uruguay.

No sé bien cuándo se me ocurrió definirlo como “Nuestro Mundial”, pero sí sé que a través de ocupar posiciones de decisión en medios nacionales procuré otorgar la importancia y la jerarquía merecida al campeonato del interior de OFI, tan nuestro como el de la AUF. Me acerco un poco más a cuando por ironía y cierta rabia por ausencia se me ocurrió –hasta por coincidencia de trofeo– llamar a la copa “la orejona” y en coincidencia denominar al torneo “la Champions”. La mayoría de nosotros sabemos que hay una exageración en mi definición, porque está claro que las competencias de nuestros pueblos no son como las de la FIFA, ni las de la Conmebol, o hasta la propia AUF profesional. Sin embargo, el corazón, el motor de todo, sí es idéntico: la emoción.

En Uruguay, desde que nos escolarizamos y antes también, todos los días jugamos finales del mundo: en los recreos, en las veredas, en los canteros, en los parques y en las canchitas jugamos, reímos, sudamos, sufrimos y nos ilusionamos con perseguir esa victoria que es Nuestro Mundial de cada día.

Sin saber que me dedicaría al periodismo, ya tenía encima un par de finales del interior con los pueblos llenos de forasteros, viejos ómnibus de la Onda repletos de migas de las milanesas al pan, termos de vidrio rotos y caseros gorritos de lana con pompón que identificaban a los que venían a robarnos la ilusión de aquella gloria finita y fatua, que es la del finalista que se queda sin la vuelta. Finales que eran todo para nosotros y apenas un pedacito de diario para ustedes.

Porque debe saberse, para aquellos que no están enterados, que aún hoy, con partidos de fútbol en pantallas de 0 a 24, con conocimiento de lo que pasa en el vestuario del Fulham, y ahora también de las jugadas preparadas del Seattle Sounders, o con Torque jugando en el Centenario para 50 aficionados en las tribunas, para nosotros esto, el fútbol, la orejona, nuestros mundiales son todo, siguen siendo todo.

En la Copa Nacional de Clubes, el viejo campeonato del interior que hoy se divide en dos pone en competencia a 82 clubes, con 51 poblaciones y canchas y 18 departamentos representados, porque hasta se coló Montevideo con Juvenil 16 mientras que Cerro Largo no tiene a ningún club de sus poblaciones.

Censo Geográfico de Clubes 2026 (Divisionales A y B)

La geografía de esta Champions del interior no se anda con chiquitas cuando se trata de repartir el sentimiento por todo el territorio. El mapeo de estas ediciones 2026 en la A y la B nos muestra que el departamento de Colonia es el que más pisa fuerte en cuanto a presencia territorial, poniendo en cancha el orgullo de ocho poblaciones distintas, desde la capital hasta el rincón de Paso de La Horqueta. Muy de cerquita le sigue Canelones, que con Juanicó estira su bandera sobre ciudades y parajes que respiran fútbol desde que se levantan hasta que se acuestan. La ciudad de Salto se consagra como la verdadera capital de nuestros mundiales de cada día, metiendo nada menos que seis clubes en la contienda entre las dos divisionales; un despliegue de estirpe que incluye a Arsenal, Ferro Carril, Universitario, Gladiador, Nacional y Ceibal. Mientras Montevideo se cuela por la ventana administrativa con Juvenil 16 representando a Pando, el departamento de Cerro Largo se queda con las manos vacías de representación física propia, teniendo que confiar su honor en Cerro Arrozal 33, que aunque juega por su liga, tiene su raíz en Vergara. Es la magia de esta competencia, en la que un pueblo de pocos vecinos se siente el centro del mundo cuando la globa empieza a rodar.