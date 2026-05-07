Tras un incidente en el entrenamiento, el uruguayo terminó con un corte en la cabeza.

Momento complejo en el Real Madrid. Los merengues no están teniendo una buena temporada, y lejos de conseguir los objetivos planteados a principio de este ciclo, la crisis no está siendo solamente deportiva, sino que también ha ocasionado problemas entre compañeros. El último fue entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que empezó con una discusión el miércoles y terminó con un enfrentamiento entre ambos este jueves, en el que el uruguayo fue el más perjudicado y terminó hospitalizado con un corte en la cabeza.

Según informan varios medios españoles, entre ellos Cadena SER, AS y Marca, todo empezó el miércoles en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde ambos tuvieron un duro cruce tras una jugada, que no terminó ahí: la siguieron en el vestuario y debieron ser separados por compañeros de equipo. Lejos de cerrarse, la historia continuó.

Cadena SER informó que, al empezar el entrenamiento de este jueves, el francés Tchouaméni intentó acercarse al uruguayo para saludarlo, pero Valverde no quiso devolverle el gesto. Fue con la práctica ya avanzada y con varios movimientos realizados, que en otra jugada se dio una nueva discusión que terminó “a golpes” delante de sus compañeros y del cuerpo técnico. El diario AS puntualizó que Valverde sufrió la herida que requirió atención médica y puntos de sutura. En esa dirección, varios medios coinciden en que el corte no fue por un golpe de su compañero, sino por una caída o un impacto accidental.

La situación no pasó desapercibida en la directiva madridista, y el presidente Florentino Pérez convocó reuniones de urgencia para analizar el tema y, si amerita, abrir expedientes disciplinarios contra Valverde y Tchouaméni.

Hasta el momento, ni el club ni los jugadores realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido.