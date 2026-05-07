Juan Pablo Freytes, de Fluminense, y Sebastián Villa, de Independiente de Mendoza, el 6 de mayo, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El equipo argentino igualó con Fluminense y aseguró su pasaje a octavos de final, en una jornada de cinco empates; hoy hay cinco partidos.

La cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó una jornada intensa este miércoles, repleta de empates, con equipos que empezaron a perfilarse para llegar a octavos de final y el primer clasificado: Independiente de Mendoza. Los argentinos igualaron 1-1 con Fluminense, que llegó al gol en los descuentos por intermedio de John Kennedy. Pese al golpe del tanto en el final, y que ya no están con puntaje perfecto, los mendocinos celebraron avanzar en la fase de grupos en su primera participación en la historia en la Libertadores. Leonard Costa jugó todo el encuentro en el equipo argentino y Agustín Canobbio fue titular en la visita.

Por la misma zona, Deporte La Guaira y Bolívar igualaron 1-1 y también hubo un gol en los descuentos, en este caso del elenco boliviano, para mantenerse en el segundo lugar del grupo. Martín Cauteruccio ingresó a los 84 minutos. En zona de pelea, los celestes tienen 5 puntos, los venezolanos 3 y cierra Fluminense con 2.

El golpe más duro, sin dudas, lo sufrió Nacional, que cayó 3-0 frente a Deportes Tolima en Ibagué. El conjunto colombiano fue el único ganador de la noche y ahora lidera su grupo.

En la altura peruana, Cusco y Estudiantes de La Plata empataron 1-1. El punto dejó mejor parado al equipo argentino, que continúa invicto, mientras que los locales sumaron por primera vez en el campeonato. Alexander Medina puso como titulares a los uruguayos Fernando Muslera, Gabriel Neves y Tiago Palacios.

Por el grupo de Peñarol fue empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Corinthians. El conjunto paulista quedó cerca de asegurar la clasificación, que se hará oficial si el carbonero no gana esta noche. La igualdad llegó en los descuentos por intermedio de Gustavo Henrique. Pedro Milans estuvo en el banco de suplentes de la visita, pero no ingresó.

Universidad Católica y Cruzeiro no hicieron goles, pero el punto dejó a los dos equipos como líderes del grupo, donde ahora Boca Juniors está tercero. Negocio en Chile.

Los partidos que cierran la cuarta fecha de Copa Libertadores, ¿dónde verlos?

Hay cinco partidos esta noche. Peñarol viaja a Argentina para enfrentar a Platense, en un encuentro clave para sus aspiraciones; la derrota lo deja afuera de la copa y solamente pasaría a aspirar a un repechaje en la Sudamericana. Además, por el grupo de Nacional, Coquimbo Unido recibirá a Universitario de Perú. También hay un partidazo entre Mirassol y Liga Deportiva Universitaria de Quito, en Brasil.

Detalles | 19.00 | Mirassol - LDU Quito | ESPN 7 | Gian Franco Allala (LDU) | | 19.00 | Platense - Peñarol | ESPN | Martín Barrios, Agustín Ocampo (PLA) | | 21.00 | Coquimbo Unido - Universitario | ESPN | Manuel Fernández (COQ) | | 21.30 | Independiente Medellín - Flamengo | ESPN 2 | Salvador Ichazo, Enzo Larrosa (IND) - Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz (FLA) | | 23.00 | Junior - Cerro Porteño | ESPN | Mauro Silveira, Lucas Monzón (JUN) - Fabricio Domínguez (CER) |

Todos los partidos se verán en los cableoperadores del país y en sus plataformas digitales, y en Disney+ por streaming.