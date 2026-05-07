Franco Posse, de Macará, celebra su gol ante Alianza Atlético, el 6 de mayo, en el estadio Miguel Grau en Bellavista, distrito de Callao, Perú.

Hubo triunfos de Botafogo, América de Cali, Olimpia y Vasco da Gama; hoy se cierra la cuarta fecha con cuatro partidos.

La cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana continuó este miércoles con partidos clave en distintos puntos del continente y varios resultados que empezaron a marcar el rumbo de los grupos, que, en general, están muy apretados.

Vale recordar que en la Sudamericana el primero clasifica directo a octavos de final y el segundo juega un repechaje contra un tercero que baje de la Copa Libertadores.

Montevideo City Torque le ganó 1-o a Palestino en el estadio Centenario y sigue liderando su grupo. Los de Marcelo Méndez dieron un paso importante para avanzar y permanecer en competencias internacionales para el segundo semestre.

El único que tiene asegurada la continuidad hasta el momento es Botafogo, que le ganó 2-1 a Racing en el estadio Nilton Santos. Los de Río de Janeiro están primeros con 10 puntos, dos más que Caracas y con seis de ventaja sobre los de Avellaneda. Gastón Martirena fue titular en la visita, mientras que Lucas Villalba ingresó en el segundo tiempo en el elenco carioca.

En Santiago de Chile, Vasco da Gama le ganó 2-1 a Audax Italiano y, tras un mal arranque, ya lidera su grupo. Los brasileños arrancaron abajo con un gol tempranero, pero dieron vuelta el resultado cuando su rival se quedó con diez. En los chilenos ingresó Diego Coelho sobre el final.

Por ese mismo grupo, Olimpia le ganó de visitante a Barracas Central 2-1 y completó una semana soñada tras consagrarse campeón en Paraguay. Lidera el grupo junto con Vasco. Álex Franco a los 90 minutos puso el gol de la locura. Gastón Olveira y Bryan Bentaberry fueron titulares en el elenco paraguayo, mientras que Alejandro Silva ingresó en el segundo tiempo; en el locatario fue de arranque Jonathan Candia, que terminó con amarilla.

En el grupo A, América de Cali le ganó 2-0 a Alianza Atlético de Perú y está segundo. El líder es el sorprendente Macará, que está invicto e igualó 2-2 con Tigre, en Ecuador. El gol del empate para rescatar el punto fue del delantero uruguayo Franco Posse. Rodrigo Rodríguez y Santiago Etchebarne también fueron titulares, mientras que Ramón Arias completó todo el encuentro en la visita.

El cierre de la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, ¿dónde ver los partidos?

Dentro de los cuatro partidos de esta noche, aparece el de Boston River con Millonarios en el estadio Centenario; es su última chance de tener aspiraciones en la Copa Sudamericana. El sastre, hasta el momento, no tiene unidades. En todos los encuentros de la noche hay favoritismo marcado.

Hay tres juegos que van en exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo; el restante se podrá ver por ESPN en todos los cableoperadores y por Disney+.

Detalles | 19.00 | O'Higgins - San Pablo | ESPN 5 | Thiago Vecino (OHI) | | 19.00 | Boston River - Millonarios | Directv | Guillermo de Amores, Edgar Elizalde (MIL) | | 21.30 | Blooming - Bragantino | Directv | Matías Abisab (BLO) - Guzmán Rodríguez, Ignacio Sosa, Agustín Sant'Anna (BRA) | | 21.30 | Carabobo - River Plate | Directv | Matías Viña (RIV) |

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