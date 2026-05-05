El torneo arranca este fin de semana con partidazo incluido.

El campeonato uruguayo de fútbol femenino aparece en el horizonte. La temporada 2026 fue sorteada días pasados y el fixture para el torneo quedó armado. Serán nuevamente diez equipos en Primera División y la primera fecha se disputará entre el sábado 8 y el domingo 9.

Quiso el azar que en la primera fecha del Apertura haya clásico entre Nacional y Peñarol, con las aurinegras oficiando de locales. Además, en la primera fecha se enfrentarán Montevideo Wanderers con Montevideo City Torque, Canadian con Danubio y Juventud con Liverpool, mientras que San Jacinto será local ante Defensor Sporting.

Nacional partirá como gran candidato, tras haberse coronado en 2024 y 2025 y llegar como vigente bicampeón, obviamente que con la mira puesta en el tricampeonato, marca que solo tienen Rampla Juniors, Colón y Peñarol. Las carboneras, en cambio, buscarán recuperar el título que levantaron por última vez en 2023, en el marco de una rivalidad que viene marcando buena parte de las últimas ediciones del torneo.

Aunque el calendario de partidos ya quedó establecido (ver imagen), todavía restan definirse los detalles para el fin de semana, aspecto que la Asociación Uruguaya de Fútbol dará a conocer en los próximos días.

La Segunda División femenina también tiene fixture confirmado El campeonato de la B se disputará a dos ruedas, con diez etapas en total y todos contra todos. En la primera jornada Progreso recibirá a Central Español en uno de los choques más atractivos, mientras que Racing se estrenará ante Boston River. El capítulo inicial se completará con Cerro frente a DFC.