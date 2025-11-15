Martha Figueredo convirtió el gol del título tricolor.

Nacional se consagró bicampeón del fútbol femenino uruguayo tras ganarle este sábado a Peñarol por 1-0 en el clásico decisivo. El gol que le dio el título a las tricolores fue anotado por Martha Figueredo en el minuto 75, asegurando un nuevo trofeo para la vitrina tricolor.

El partido comenzó con dominio de Nacional durante la primera mitad, donde la delantera Sofía Oxandabarat dispuso de varias oportunidades claras, sin lograr concretar: la goleadora tricolor no tuvo la puntería fina.

Tras el descanso, Peñarol intentó equilibrar el juego con buenas ofensivas que se extendió hasta el minuto 65, cuando Nacional recuperó el control de la pelota en el eje central de la cancha. Hadrielen Gomes y Joiceane Scatola fueron clave para eso.

Pese al empate, el encuentro era vibrante y con buenos ataques de un lado y del otro. Oxandabarat volvió a tener sus chances -porque Nacional siempre generó con claridad en ofensiva-, pero no era su tarde. Por el lado aurinegra fue Guillermina Basso quien pudo empatar, pero siempre encontró bien parada a la arquera tricolor, Josefina Villanueva, y cuando la pudo evitar fue el palo quien le negabó el gol.

Finalmente, entrando en el último cuarto de hora, Figueredo metió un muy buen bochazo de cabeza, imposible para la golera Martina Alonso, y convirtió el tanto que definió el encuentro y confirmó el bicampeonato para Nacional, ratificando su supremacía en el fútbol femenino local.

Las tricolores alcanzaron su octavo título (1997, 2000, 2010, 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025) y son segundas en la tabla histórica, donde Rampla Juniors -que hoy por hoy no juega- tiene nueve campeonatos ganados.