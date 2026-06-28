Gran lunes: hay tres partidazos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

En los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hay algunos partidos interesantes, otros parejos pero no tan atractivos y algunos con diferencias muy marcadas entre los oponentes. El lunes ofrece el mejor combo de encuentros para observar, con dos selecciones sudamericanas que irán por mantener su ilusión en el periplo mundialista.

Brasil y un duelo peligroso ante Japón

A las 14.00 Brasil enfrentará a Japón en Houston. Hubo un amistoso hace menos de un año entre estas dos selecciones donde los nipones terminaron dando vuelta el resultado para ganar 3-2 luego de comenzar dos goles abajo.

Desde el juego, los asiáticos convencieron más hasta el momento, con un juego de buena posesión y buen toque. Pese a la escasez de centímetros, es una selección segura en el juego aéreo, que además ofrece intensidad, jugadores movedizos y mucha presión en la mitad de la cancha.

Brasil fue de menos a más en el torneo, pero sufrió mucho cuando tuvo que enfrentar a una selección de similares características, como Marruecos. Neymar va a estar a la orden en el banco de suplentes, mientras que Raphinha, lesionado, será baja. Carlo Ancelotti formará con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Junior.

Paraguay por emular a Ecuador

Paraguay enfrentará a Alemania a las 17.30 en Boston. Los de Gustavo Alfaro intentarán repetir lo que hizo Ecuador al ganarle a la selección europea. El rendimiento de los guaraníes no ha sido bueno hasta ahora, pero consiguieron los resultados necesarios para avanzar, con base en la solidez defensiva. Volverá Miguel Almirón, expulsado frente a Turquía por taparse la boca para hablarle a un rival.

Alemania jugó a media máquina hasta el momento, habrá que ver si tiene la capacidad para ir una marcha más arriba. Es un equipo fuerte en el juego aéreo pero que, en posesión del balón, muchas veces lateraliza demasiado y le cuesta ser profundo.

Monterrey de gala

Uno de los grandes partidos del día será entre Países Bajos y Marruecos en Monterrey a las 22.00. Los africanos, semifinalistas del último Mundial, enfrentarán a una selección histórica que nunca dio el paso para mezclarse entre las grandes potencias pero que siempre llega como un combinado difícil de vencer.

Marruecos presiona alto, juega por abajo, tiene asociaciones y es muy dinámico. Los europeos son más verticales y apuestan por el juego físico con mucha subida por las bandas y balones aéreos al área. Con estilos de juego distintos, el que se imponga arrancará ganando en la forma de llevar agua hacia su molino intentando transformarlo en resultado positivo.