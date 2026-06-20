Irán prepara una queja formal ante la FIFA y la acusa de aplicar un trato desigual

La Federación de Fútbol del país asiático protestó contra las restricciones que le han impuesto a la delegación, que no pudo viajar con anticipación a Estados Unidos para preparar su próximo partido.

La Federación de Fútbol de Irán anunció que planteará una queja formal ante la FIFA, luego de que la organización le impidiera viajar anticipadamente a Los Ángeles para empezar a preparar su próximo partido, frente a Bélgica, este domingo por la segunda fecha del grupo G, que se completa con Nueva Zelanda y Egipto. Irán pretendía llegar antes para evitar el desgaste del viaje en horas cercanas al juego.

La participación de Irán en la justa mundialista ha estado afectada por diversos inconvenientes logísticos, debido a una serie de restricciones derivadas del conflicto bélico que el gobierno de Donald Trump mantiene con el país de Medio Oriente, y que la FIFA se ha encargado de hacer cumplir.

La federación iraní emitió este viernes un comunicado en el que considera que estas restricciones “son inconsistentes con el principio de garantizar la igualdad de condiciones para todos los equipos participantes” y afirma que las mismas “pueden afectar negativamente el proceso de preparación del equipo”.

Los iraníes tienen sus tres juegos de la fase de grupos en suelo estadounidense, pero decidieron instalar su campamento base en Tijuana, en el costado mexicano de la frontera, y no en Arizona, como era el plan inicial. La opción de Tijuana se tomó para evitar complicaciones con las visas de la delegación iraní para ingresar a Estados Unidos, situación que se mantuvo hasta pocos días antes de su debut en el Mundial, y que hoy, con el torneo ya en marcha, no toda la delegación ha podido solucionar.

Las autoridades estadounidenses permitieron a la delegación iraní ingresar a Estados Unidos únicamente el mismo día del partido; los jugadores y el cuerpo técnico debieron salir del país ese mismo día.

Este es el aspecto en el que se funda la nueva queja de Irán, que ya había motivado duras declaraciones después del primer partido por parte del técnico de la selección, Amir Ghalenoei, y el capitán iraní, Mehdi Taremi. “Todo es un desastre para nosotros”, manifestó el jugador.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario iraní después del juego. Allí se lo pudo ver, sonriente y amigable, dar un discurso en el que le dijo al equipo iraní, traductor mediante: “Sé lo que están pasando. Lo entiendo. Pero ustedes son más fuertes que todo eso. Le han enviado un fuerte mensaje a todo el mundo y hoy unieron a toda la gente en el estadio. Así que muchas gracias por eso”.

Después, en tono jocoso, dijo: “Y si el entrenador necesita un atacante para el próximo partido, que cuente conmigo”. No hubo muchas risas, porque enseguida respondió el técnico Ghalenoei, con seriedad. Le agradeció a Infantino y a la FIFA todo lo que habían hecho: “Sé todo lo que trabajaron para que estemos acá”, dijo. Pero después agregó que su equipo era “el más oprimido de la Copa del Mundo”. “Nuestra federación no está aquí, nuestros encargados de prensa no están aquí, nuestros dirigentes no están aquí”, señaló, en referencia al problema de las visas.

“No sabemos por qué nos hacen volver. Es muy raro. Parece que otros planifican nuestra preparación por nosotros. Se suponía que íbamos a llegar dos noches antes del partido, pero no lo permitieron. Se suponía que nos quedaríamos hoy aquí y volveríamos mañana al mediodía”, apuntó Ghalenoei.

En su comunicado del viernes, la federación iraní puntualizó que irá por los carriles formales para reclamar por la situación. “A pesar de todas estas limitaciones, la selección nacional de Irán continúa con su programa de preparación y se mantiene enfocada en el partido contra Bélgica”, cierra el comunicado.