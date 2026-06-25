México es una fiesta: el tri goleó 3-0 para cerrar invicto y confiado la fase de grupos

Sudáfrica dio la sorpresa en el grupo A: le ganó a Corea del Sur y se metió segundo, resultado desfavorable para un eventual tercer puesto de Uruguay.

México está de fiesta. En el estadio Azteca, la selección de Javier Aguirre se impuso 3-0 a República Checa para cerrar la fase de grupos invicto, sin goles en contra, con puntaje ideal, y reafirmar categóricamente la clasificación y el primer lugar que habían asegurado en la fecha previa.

Los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñónes y Álvaro Fidalgo se gritaban también en el estadio de las Chivas de Guadalajara, donde cientos de hinchas mexicanos siguieron al tri entre sudafricanos y coreanos, que sufrían con el partido en el que los bafana bafana terminaron por sorprender a los asiáticos para quedarse con los tres puntos y el segundo lugar del grupo. Sudafricanos y mexicanos celebraron a la par.

En el Azteca, la victoria tuvo que esperar a los primeros minutos del segundo tiempo para empezar a aparecer, con un golazo de Chávez, el joven lateral izquierdo que fue uno de los cambios que metió el Vasco Aguirre para rotar al equipo. Así de bien le van las cosas. Otro de los cambios fue el ingreso del habilidoso volante ofensivo adolescente, Gilberto Mora, de 17 años, que después armó la jugada del segundo con un pase entre líneas exquisito.

Esa jugada la cerró Quinóñez, y el gol cerró por completo el partido. Esa última media hora fue como un amistoso de despedida rumbo a la parte decisiva del torneo, y para subrayar el tono de amistoso, a poco menos de 15 para el final Aguirre cambió al arquero: Raúl Rangel le dejó su lugar a Guillermo Ochoa, la leyenda del arco mexicano, para que tuviera minutos en su sexto mundial.

Plantel de Sudáfrica celebra el tanto de Thapelo Maseko contra Corea del Sur, el 24 de junio, en el estadio BBVA de Monterrey. Foto: Yuri Cortez / AFP

En Guadalajara, Corea del Sur tuvo su peor partido de la fase de grupos, y Sudáfrica el mejor. Los asiáticos buscaron todo el partido, y los africanos resistieron heroicamente. Con el correr de los minutos, Corea iba perdiendo energía y precisión, y Sudáfrica iba ganando confianza. En un contragolpe, promediando el segundo tiempo, Thapelo Maseko agarró mal parada a la defensa coreana y la mandó a guardar. El equipo coreano parecía cansado ya de tener que juntar tantos toques para arrimarse al área rival sin poder luego generar peligro, y no pudo cambiar el partido.

Batacazo de los bafana bafana, que llegaban a este cierre como el más débil del grupo y sacaron la cara para asegurarse la clasificación. Corea queda con 3 puntos y un saldo de -1, como un tercero a superar en caso de que la celeste quede en esa posición.