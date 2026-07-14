Música, cine y estrellas: así será la clausura del Mundial

Ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA Canadá 2026, antes del partido de la fase de grupos entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el estadio de Toronto, en Toronto, Ontario, Canadá, el 12 de junio de 2026. Foto: Indrawan Kumala, NurPhoto vía AFP

Comenzará una hora y media antes de la final y contará con la participación del público, que será parte del espectáculo desde la apertura de puertas.

La FIFA confirmó los detalles de la ceremonia de clausura del Mundial 2026, evento de gran magnitud que se hará el domingo 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey, en la previa de la final que definirá al campeón. El espectáculo comenzará a las 13.30 (hora local, 14.30 de Uruguay), una hora y media antes del inicio del partido.

Según informó la organización, el show contará con las actuaciones de la italiana Laura Pausini, la estadounidense Nicole Scherzinger, el británico Robbie Williams e IShowSpeed –o simplemente Speed, como se conoce al streamer y youtuber yanqui–. Además, la cantante y actriz estadounidense Jennifer Hudson –ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony– interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en la previa del encuentro. Entre los invitados confirmados también estará el actor Tom Cruise, aunque la FIFA dijo que en los próximos días anunciará otras figuras que estarán en el escenario.

La ceremonia, según lo que informó la propia FIFA, será producida por Balich Wonder Studio y buscará reflejar el carácter global de un Mundial que por primera vez reunió a 48 selecciones y se disputó en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. “La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026”, afirmó Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial.

Las puertas del estadio se abrirán a las 11.00 para permitir el ingreso anticipado de los hinchas, que también formarán parte del espectáculo. Si bien no trascendieron qué actividades específicas serán, en la previa del partido el público podrá disfrutar de entretenimientos y distintas propuestas organizadas dentro del estadio.