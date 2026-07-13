Ferro, Libertad, Barracas y Wanderers de Durazno, los cuatro que van por ser los mejores del interior

La Copa Nacional de Clubes A definió el pasado fin de semana a sus semifinalistas, y a sus diez representantes en la Copa Uruguay.

El pasado fin de semana quedaron definidos los cuatro semifinalistas de la 22ª Copa Nacional de Clubes, el 61º Campeonato del Interior: Ferro Carril de Salto, Libertad de San Carlos, Wanderers de Durazno y Sportivo Barracas de Dolores. Las llaves quedaron conformadas con el enfrentamiento de larga distancia entre salteños y carolinos, Ferro Carril ante Libertad. Por el contrario, el cruce de cercanías entre Sportivo Barracas y Wanderers de Durazno garantiza una certeza: la copa tendrá un finalista inédito. Ni el empuje cerealero de Dolores ni la tradición bohemia del Yi supieron antes de estas vísperas. La otra serie, en cambio, es territorio de linajes: cruza a dos que no solo conocen la instancia, sino que ya guardan la copa en sus vitrinas.

Para llegar hasta la instancia definitiva, el que lo hizo con más holgura y consiguió los seis puntos con su valla invicta fue Ferro, que volvió a derrotar con autoridad al potente Río Negro de San José. Ya había ganado en el Casto Martínez Laguarda 3-0, lo que le daba un amplio crédito y le planteaba un alto grado de dificultad al cebrita maragato. Esta vez le volvió a ganar en Salto 1-0 y se convirtió en el mejor de los cuatro clasificados.

Una situación antagónica fue la que vivió Libertad, que en su cancha debió revertir un resultado adverso durante el partido y empatarlo en dos goles por bando cuando faltaban solo cuatro minutos para el cierre. Porongos, que lo había ido ganando 1-0 y 2-1, estaba clasificando con ese resultado porque en Trinidad habían empatado 1-1. Sin embargo, el gol postrero del goleador Matías Tavares puso el global 3-3 y tuvieron que ir a una de las definiciones por penales más largas que se recuerde.

La tanda fue singularísima y pareció juzgada temprano: Porongos ganaba 3-1 al rematar el cuarto penal. Fue el momento de Gastón Hernández; el meta carolino sostuvo el destino de su equipo tapando las pelotas del cuarto y quinto remate, cuando la noche se venía encima. Después sobrevino el calvario del uno por uno, la falla en el sexto y la respuesta milagrosa para estirar la agonía hasta el penal número 18. Al igual que en 1945, cuando debió cambiar su nombre original para conseguir la personería jurídica, el viejo Penado 14 quedó en libertad de acción para seguir adelante y firmó el 14-13 definitivo.

El otro que consiguió el puntaje perfecto para acceder a semifinales fue Wanderers, que le volvió a ganar 3-2 a Gladiador de Salto, pero esta vez en terreno salteño, tal como una semana atrás lo había logrado en el Silvestre Octavio Landoni duraznense. Dos semifinales seguidas para el bohemio, que ahora carga con la urgencia de romper la historia: intentará cambiar la pisada de un departamento que nunca, en 61 ediciones del torneo, conoció un campeón de clubes.

Por su parte, la clasificación de Barracas se dirimió en el saldo de goles. En su Luis Piazze, el rojinegro doloreño sacó a relucir su localía para dar vuelta el 1-0 adverso traído de la ciudad carolina. El 3-0 contundente no solo liquidó la llave, sino que deposita otra vez a los cerealeros en las semifinales, a las puertas de la historia grande.

Los que jugarán la Copa Uruguay y se quedan en la A para 2027

Además de estos cuatro enfrentamientos, por el mismo campeonato se jugaron las llaves de la permanencia y clasificación a la Copa Uruguay 2026. En esa instancia salió airoso Nacional de Florida, que en Minas logró empatar sin goles con Barrio Olímpico, haciendo valer la diferencia inicial que había conseguido en el Campeones Olímpicos, donde una semana atrás había ganado 1-0.

El otro que mantuvo su posición en la Divisional A –lo que le asegura la clasificación a la Copa Uruguay y le otorgará a Durazno tres plazas para la Copa Nacional de Clubes 2027– fue Racing de Durazno, que consiguió eliminar a Laureles de Fray Bentos al derrotarlo 1-0 como visitante, tras haber ganado en su tierra la semana pasada 4-2.

La decena de la permanencia y del boleto a la Copa Uruguay 2026 quedó sellada. A los cuatro que siguen camino al título (Ferro, Libertad, Wanderers y Barracas) y a los cuatro que cayeron de pie en cuartos (Río Negro, Porongos, San Carlos y Gladiador) se acoplaron Nacional de Florida y Racing de Durazno. Diez nombres que salvan la ropa y aseguran el derecho a mezclarse con el profesionalismo.

En esta nueva edición de la Copa AUF Uruguay, los clubes de la Organización del Fútbol del Interior ingresarán en la segunda fase. Esto se debe a que habrá una primera instancia destinada exclusivamente a la clasificación o eliminación de los 24 equipos profesionales participantes: los 16 de la Divisional A y los 8 de la B, tomados al cierre de la primera rueda de sus respectivas fases regulares.

Por su parte, el cuadro amateur –compuesto por los diez clubes del fútbol del interior, cuatro de la Primera Divisional C y dos de la Divisional D– iniciará su camino en esa segunda fase, enfrentándose directamente entre sí.