Intermedio: la quinta fecha se cerró con empate

Al final, la quinta fecha del Intermedio –que marcó el retorno pleno de la actividad con los 16 clubes en cancha– se disolvió en una paridad casi absoluta. Tantos empates terminaron por congelar las tablas: ni el torneo corto se sacudió ni la anual –allí donde se dirime el boleto a la definición del Uruguayo– sufrió alteraciones de peso. El empate 1-1 entre Cerro Largo y Defensor cerró una etapa en la que apenas hubo tres ganadores: Torque, Wanderers y Cerro.

Aunque es cierto que la expectativa era otra, la mayoría de los partidos que terminaron en empate tenían ese destino marcado. Hubo otros, sin embargo, que cerraron en tablas, pero tal vez debieron tener un ganador. El caso más claro fue el del líder de la tabla anual y de la serie B, Deportivo Maldonado, que seguramente solo se privó de los tres puntos por el controversial penal que le cobraron en contra y que valió el empate de Albion. También pudo haber existido otro resultado injusto en Belvedere: Liverpool y Cerro jugaron un partido muy parejo y, sin embargo, en la última pelota del encuentro el villero se anotó una de las pocas victorias de la fecha, que es además de las escasas alegrías que ha tenido el equipo albiceleste en la temporada.

Este retorno de la Primera División expuso la fragilidad de los procesos en nuestro fútbol. Pretender comparar los planteos y el nivel de hace 30 días con este reinicio es un ejercicio inútil. La mitad de los clubes cambiaron de fisonomía en el receso: llegaron caras nuevas, se ensayaron otros sistemas y algunos hasta cambiaron de timonel. Y una expectativa de mejoras o desarrollos más dinámicos y mejores –tal vez, por la inconsciente comparación con las decenas de partidos mundialistas que habremos visto– dejó sensación de muy poco. El campeonato se reanudó, pero el hilo del juego se cortó por completo.

Punto por punto

El empate 1-1 entre Cerro Largo y Defensor en Melo, que significaba el debut de una nueva era de Mauricio Larriera en la viola, dejó todo como estaba en la serie A del Intermedio, que podría haber cambiado si los arachanes hubiesen ganado, porque habrían llegado a la cima de su grupo junto con Peñarol. Ahora, en esa serie, a falta de seis puntos por jugarse, parece que el finalista estará entre Peñarol (10 puntos), Central Español y Cerro Largo (8) y Racing (7), aunque matemáticamente aún mantienen chance Cerro (6), Boston River y Liverpool (5).

En la serie B no hubo partidos nuevos, por tanto no se esperaban modificaciones en una tabla que domina Deportivo Maldonado con 11 puntos, seguido por Nacional (10), Wanderers y Torque (9), y allá lejos, pero con chance matemática, Albion con 5.

Estaba todo dado para que Cerro Largo asaltara la punta de su serie, o para que Defensor, ahora con Mauricio Larriera como técnico, se sacudiera, saliera del fondo de la serie y sumara unos puntos importantes para la anual, pero allá, a orillas del Conventos, con mucho frío y humedad, terminaron empatando 1-1 en el Ubilla de Melo.

Después de un comienzo en el que el equipo local se mostró con disposición ofensiva y llegando al arco de Kevin Dawson, Cerro Largo abrió el marcador a los 18 minutos. Marcel, disfrazado de puntero, después de un desborde por derecha de su eje central, mandó el centro atrás para que entrara el joven Diego Daguerre, quien puso el pie y tocó la pelota a la derecha de Dawson, que nunca iba a llegar, anotando así el 1-0 para el arachán.

Defensor salió a buscar el empate de inmediato, aunque el elenco arachán mantuvo su primacía en el campo de juego. Sin embargo, a los 27 minutos el equipo montevideano llegó a la igualdad a través de una pirueta de Alexander Machado de tijera y, después de una peinada tras un peligroso córner, decretó el empate para los defensoristas.

Al final se fueron a los vestuarios con el empate en el marcador, pero también en lo que había sido el desarrollo del juego. Porque cuando Cerro Largo mandó, en coincidencia con el gol de Daguerre, Defensor había quedado bastante para atrás. Sin embargo, los violetas, tras el empate, empezaron a dominar el partido y el juego, seguramente más alineados al pedido de su nuevo técnico, el floridense Mauricio Larriera.

Para la segunda parte nada cambió. Se atenuó el juego dinámico que ambos habían intentado desplegar, y quedaron en un sinfín de situaciones inconclusas que no llevaron goles al marcador de ninguno de los dos equipos.