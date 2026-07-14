En la B suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se realizó a principio de temporada. Los que, por sus promedios, ocupen los últimos dos puestos descienden.

Cerrito, increíblemente, está luchando las dos tablas. Lidera la anual tras vencer 1-0 a Miramar Misiones con gol de Ignacio Yepez, que cumplió con la ley del ex. Pero, a su vez, está cuarto si se mira la tabla desde abajo, por lo que está en riesgo de descender, ya que todos los que están por debajo del auriverde también sumaron.

Paysandú, que venía de capa caída, sumó un nuevo triunfo al vencer 1-0 a Fénix con gol de Luis López. El albivioleta terminó con diez por la expulsión de Jorge González y perdió una linda oportunidad de sumar para pelear arriba.

Otro que busca escapar del fantasma del descenso es La Luz, que superó 2-0 a Tacuarembó en el Complejo Rentistas con tantos de Manuel Núñez y Gonzalo Vega. Uruguay Montevideo, que permanece en la zona roja, comenzó arriba en el partido en el que enfrentó a Oriental de La Paz, con gol de Maximiliano Viera, pero lo empató en la hora Matías Rigoleto, de penal. Los paceños sumaron un punto en las últimas dos fechas y perdieron pisada arriba.

Otro que perdió una linda chance fue Atenas de San Carlos, que perdió en su cancha 3-1 ante Rentistas. Michel Silveira anotó los tres goles de los bichos colorados, mientras que Fernando Chávez había descontado transitoriamente para los carolinos. Lucas Medina y Luciano Inverso fueron expulsados sobre el final del partido.

River Plate, que está creciendo, superó 3-2 a Plaza Colonia. El darsenero bajó de forma consecutiva a Oriental y a los patablancas; ambos habían llegado como líderes a enfrentar a los del Prado. Hebert Vergara puso en ventaja a la visita, pero los de Juan Ayaso se metieron dos goles en contra: el primero fue de Federico Otegui y el segundo del golero Joaquín Silva. Lucas Carrizo igualó el resultado para los colonienses, pero Inti López estampó el triunfo definitivo para los montevideanos.

Colón le ganó 2-0 a Huracán del Paso de la Arena con dos goles de Ramiro Quintana, en un partido en el que el equipo ganador jugó casi todo el tiempo con uno menos por la expulsión de Jairo Guerra. Agustín Olavarría fue el héroe en los que se llevaron los tres puntos, ya que atajó dos penales, primero a Franco Mederos y luego a Mateo Aramburu.

Posiciones

Cerrito lidera con 27 puntos, Plaza Colonia y Oriental tienen 25, Fénix y Colón 24, Atenas de San Carlos y Rentistas 23, Huracán 22, River Plate 21, La Luz 20, Miramar Misiones 18, Uruguay Montevideo y Tacuarembó 17, y cierra la tabla Paysandú con 14.