Scaloni cede el mérito a sus jugadores: “Son como indios, se han criado en las situaciones más extremas y no le temen a nada”

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, el 15 de julio, durante la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El técnico argentino, emocionado, habló en conferencia de prensa tras ganarle de atrás a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial.

Lionel Scaloni condujo a la selección argentina a una nueva final de una Copa del Mundo, su segunda consecutiva tras el triunfo en Qatar. Con menos brillo y menos juego que hace cuatro años, el equipo argentino, que fue casi el mismo, mostró ahora una increíble capacidad para torcer resultados adversos y así acomodarse, victorioso, entre la épica y el sufrimiento, para ir a defender el título ante España.

El técnico de Pujato manifestó su enorme felicidad y volvió a ensalzar el trabajo hecho por sus futbolistas, como ha hecho después de cada reto, en particular tras conseguir la victoria después de ir perdiendo a cinco minutos del pitazo final. “El equipo volvió a demostrar que sabe competir. Incluso cuando el partido se pone muy difícil, los jugadores creen que pueden darlo vuelta”, dijo.

¿Cuál fue la clave para la remontada? Según Scaloni: “Tuvimos paciencia. No nos desesperamos. Ajustamos algunas cosas, los cambios entraron muy bien y el equipo empezó a jugar más cerca del área rival. Los que entraron desde el banco cambiaron el ritmo del partido y eso fue fundamental”.

Al respecto, subrayó: “Estos jugadores son como indios. Se han criado en las situaciones más extremas, no [le] temen a nada. Lo digo como un elogio. Están acostumbrados a sufrir, a competir y a levantarse. Hay equipos que cuando reciben un golpe se caen. Este grupo sigue yendo para adelante”.

Lionel Messi volvió a ser desequilibrante con pocas pero fundamentales apariciones ofensivas y dio las dos asistencias, aunque el primer gol es todo mérito de Enzo Fernández y su gran tiro cruzado de afuera del área después del pase del 10. “Leo volvió a aparecer en los momentos importantes, pero siempre digo lo mismo: el éxito no depende de un solo jugador. Hay un equipo detrás que trabaja muchísimo”, expresó Scaloni.

Sobre el próximo rival, el entrenador consideró que “España llega en un gran momento”. “Ha demostrado durante todo el torneo el nivel que tiene. Será una final muy difícil. Las finales son partidos aparte. Hay un rival enfrente de muchísimo nivel y habrá que hacer un partido perfecto”, advirtió.