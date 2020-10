De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de empleo (indicador de demanda laboral) registró en agosto un mínimo descenso en relación al mes anterior, y se ubicó en torno a 53,6%. En el caso de la actividad (oferta laboral), la tasa se mantuvo incambiada en los mismos niveles de julio (60,1%). Esto determinó un leve aumento en la tasa de desempleo, que ascendió a 10,8%. Esto último supone un incremento mensual de 0,2 puntos porcentuales (p. p.) y de 1,7 p. p. en términos interanuales. De esta manera, el número de desocupados alcanzó los 187.000. Según la información presentada, de las personas que en julio estaban desocupadas, 69,8% mantuvo su condición, 10,8% consiguió trabajo y 19,4% pasó a la inactividad.

En relación a los ocupados, y pasando al análisis de los indicadores adicionales que el INE comenzó a divulgar ante esta coyuntura tan excepcional, la incidencia del teletrabajo continuó bajando. En términos acumulados, los ocupados que declararon haber realizado trabajo remoto pasaron de 19,3% a 9,4% entre abril y agosto.

Por su parte, el promedio de horas trabajadas por parte de los ocupados (ocupación principal) volvió a incrementarse, en línea con la tendencia observada desde mayo. Puntualmente, el promedio de horas trabajadas en agosto ascendió a 32,2 en agosto, 6,8 horas más que en el mes de abril.

En la misma línea, los ocupados ausentes, que son aquellos que sin haber trabajado la semana pasada mantienen un vínculo con su puesto de trabajo, también volvieron a caer durante agosto. Concretamente, los ocupados ausentes representaron 7,3% del total de ocupados. Esto supone una caída de 1,3 p. p. en relación a julio y pauta un descenso de 16,4 p. p. respecto de abril (pico de la medición). Al interior de este universo, y analizando los motivos de la ausencia, la categoría “seguro de paro o desempleo” alcanzó 27,1% del total, mientras que la de “suspensión o cuarentena por covid-19” representó 12,3% (“licencia” fue el principal motivo de no trabajo durante el mes).

En lo que refiere a la oferta laboral, entre los inactivos que declararon estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (69.800 aproximadamente): 22,3% buscó antes, no encontró y dejó de buscar y 12,5% dice que no buscó por la coyuntura de la pandemia.

Por último, cabe destacar que, de acuerdo a la matriz de transición elaborada por el INE, de las personas que en julio fueron categorizadas como inactivas, 94,4% mantuvo su condición, 2,4% retornó o consiguió un puesto de trabajo, y 3,2% se encontraba disponible para comenzar a trabajar, buscó un puesto de trabajo y no lo consiguió.