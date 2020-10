Hoy en el Senado se dará el puntapié inicial del estudio del proyecto de ley de presupuesto quinquenal, que ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta recibirá hoy a las 10.00 al equipo económico del gobierno, encabezado por Azucena Arbeleche, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, y se prevé que esté hasta pasadas las 15.00.

El senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés, presidente de la comisión, señaló a la diaria que, si bien en Diputados hubo mucha discusión sobre el presupuesto, en el Senado será “un poco más profunda”, porque hay legisladores de gran “peso político”, como Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), y senadores colorados y del PN que “encabezan movimientos”.

En la previa al debate los legisladores de la coalición no entraron en los detalles artículo por artículo, sino que más que nada realizaron comentarios generales, pero Penadés adelantó que habrá temas “muy discutidos”, en particular los que refieren a los recursos para algunos ministerios, como Defensa, Ordenamiento Territorial, y Ganadería, Agricultura y Pesca.

El senador agregó que también se debatirá el contenido del suprimido artículo 34, que prohibía los pases en comisión de las personas públicas no estatales –fue quitado en Diputados y por eso allí no llegó a votarse–. El artículo referido establecía: “Los pases en comisión de funcionarios de las personas públicas no estatales a los Incisos del Presupuesto Nacional, Entes Autónomos del dominio comercial e industrial del Estado, Gobiernos Departamentales y al Poder Legislativo, cesarán al 1º de enero de 2021, debiéndose reintegrar en forma inmediata a su oficina de origen”. Penadés señaló que tanto algún senador como el Poder Ejecutivo plantearon la posibilidad de “reinstalar ese artículo”.

Cabe recordar que Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, había defendido ese artículo. En declaraciones a la diaria en setiembre había señalado que es “un absurdo absoluto” que “empleados bajo el derecho privado” pasen en comisión “como si fueran funcionarios públicos”.

A su vez, senadores de CA –incluido Manini Ríos– han manifestado públicamente su disconformidad con el presupuesto asignado a la Universidad de la República (Udelar), que consideran insuficiente. Penadés sostuvo que los recursos para la educación seguro serán uno de los temas a discutir, pero que, si bien no hubo ningún reclamo por parte de CA oficialmente sobre ese tema, ve “muy poco margen” para reasignar.

“La Udelar en la Cámara de Diputados consiguió una atención importante, mucho más grande que la que el equipo económico entendía que había que tener, pero no hay mucho margen”, subrayó. Por último, señaló que cuando se plantean reasignaciones se suelen recibir quejas de jerarcas, ya que “nadie te dice que tiene plata de sobra”.

Por último, el senador de CA Guillermo Domenech, que también integra la comisión, dijo a Radio Uruguay que le interesa tener alguna referencia sobre “los estímulos que puede contener el presupuesto para la actividad comercial e industrial de Uruguay”. Sostuvo que la crisis actual es consecuencia de la pandemia y además de “la herencia recibida, un país con un enorme déficit fiscal, gran endeudamiento, 50.000 personas en seguro de paro y una creciente desocupación”. Por lo tanto, a su juicio, “es necesario que los sectores comerciales e industriales reciban señales que les permitan superar esa situación deficiente que el país sufre, agravada enormemente por esta pandemia”.