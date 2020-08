“La decisión de acordar es del equipo económico [...] Era importante acordar con los comercios este mantenimiento de precios”, decía hace tres meses, en conferencia de prensa, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, cuando anunció que los precios de la canasta básica (más de 80 productos) se congelarían por 90 días a causa de la crisis generada por la covid-19.

Este martes venció ese plazo y el gobierno decidió no prorrogarlo. Daniel Méndez, gerente de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), dijo: “Termina hoy y hasta acá llegamos”.

Méndez aclaró que de ahora en adelante el precio va a depender de los proveedores, pero dijo que estima que no habrá un aumento de precios. “Las variables macroeconómicas de estos 90 días se han quedado más o menos quietas”, dijo en referencia al tipo de cambio y al aumento de tarifas, además, agregó que, si bien hubo un correctivo de los salarios por inflación, “hay un período puente de un año, por lo que no hay Consejos de Salarios No habría argumentos para que se diera una escalada de precios”.

Méndez dijo, en conversación con Subrayado, que el gobierno “lo que pidió fue calma y tratar de que no haya descontrol [...] Yo diría que estamos en una etapa de tranquilad”.

El gerente de ASU comentó que además de los productos con precios congelados también bajaron algunos otros, y eso explica que en el último mes la inflación en alimentos y bebidas fuera de 0,03%.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, en julio de este año la variación de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 0,03%. El bajo porcentaje lo explicaron por la baja en el precio de la carne (-1,08%). Las frutas tuvieron un valor más alto: 0,62%.

Sobre la venta en supermercados, Méndez dijo que el consumo está estable e incluso mejor que el año pasado, “debido al confinamiento”. “Quizá no aumenta todo lo que uno quisiera, por la baja en los ingresos de los hogares; es un punto o dos la suba, no es mucho, lo que se notó es que veníamos con dos años de caídas en las ventas y el confinamiento la frenó”, comentó.

Sobre el empleo dijo que “no se sabe qué va a pasar en los próximos meses. Hoy por hoy está controlada la pandemia, a medida que va pasando el tempo el gobierno va reactivando actividades [...] en la medida en que haya más actividad seguro los ingresos van a ir mejorando, y la gente que está más complicada saldrá un poco más a flote”.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) Alejandro Sánchez dijo a la diaria que el acuerdo debería haberse mantenido y que el gobierno debería dar señales claras “con relación a mantener el poder de compra de los hogares uruguayos”.

“No sólo porque ya nos han anunciado que las pautas salariales son de rebaja del salario real, sino porque en realidad las medidas que se han tomado en términos económicos han sido a destiempo. Se decretó el congelamiento de precios después de que se incrementaran -producto de que se dejó disparar el dólar- y ahora cae el acuerdo y el gobierno no dice nada, con lo que está dando vía libre para que se remarque nuevamente y después hacer otra vez la negociación para congelar”, aseguró.