Este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó por primera vez datos semestrales sobre la estimación de pobreza e indigencia, tanto en personas como en hogares —hasta ahora las cifras se conocían de forma anual—. Según los datos oficiales, se estimó que 10,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, siendo 7,4% el valor si se toman el total de hogares, mientras que 0,2% de las personas y hogares se hallan en la indigencia.

Estos números muestran una mejoría en el primer semestre del año respecto al dato anual del 2020, cuando la pobreza alcanzó 11,6% en personas y 8,1% en hogares, en tanto la indigencia fue 0,4%.

Según detalló el reporte, los datos indican que de “cada 1.000 hogares, dos no superan el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias”, es decir están en la indigencia, y “102 de ellas no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas”, es decir se encuentran bajo la línea de pobreza. Se trata de una medición monetaria del fenómeno de la pobreza, tomando en cuenta los ingresos y los datos recabados por la Encuesta Continua de Hogares.

A su vez, el INE informó que los mayores niveles de pobreza “se registran principalmente al norte y noreste del país, en los departamentos de Cerro Largo, Rivera, Paysandú, Tacuarembó y Salto con niveles iguales o superiores al 10%, seguido de Artigas, Rocha, Montevideo y Treinta y Tres”. En tanto que “los niveles más bajos corresponden principalmente a departamentos del centro sur del país”.

Asimismo, “la heterogeneidad territorial se observa también al centrar el análisis en la capital del país, siendo en la periferia donde se registran los mayores niveles de pobreza, mientras que los menores porcentajes de hogares pobres se registran en la costa sureste del departamento”.

Otro aspecto detallado es que “la indigencia presenta valores similares en los hogares con jefatura femenina (0,2%) que en aquellos con jefatura masculina (0,1%); sin embargo, la pobreza continúa afectando en mayor medida a los hogares con jefatura femenina, tanto en Montevideo como en el Interior del país”.

En cuanto a la distinción por edades, se marcó que la pobreza “afecta en mayor medida a los más jóvenes; en particular, es en la población de 6 a 17 años donde se registran los mayores niveles”. El registro de personas por debajo de la línea de pobreza llega a 16,1% en los menores de seis años; 18,5% entre seis y 12 años; 18,6% entre 13 y 17 años; 9,1% entre 18 y 64 años; y 2,2% en mayores de 65 años.