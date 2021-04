En marzo, las exportaciones uruguayas, incluidas las zonas francas, totalizaron 843 millones de dólares, lo que representa una suba de 25,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. Según el Informe Mensual de Comercio Exterior correspondiente a marzo, que elabora Uruguay XXI, el incremento se debe principalmente “a mayores exportaciones de madera y productos de madera, carne bovina, celulosa y trigo”, mientras que cayeron las ventas al exterior de soja, concentrado de bebidas y plásticos.

Si se analiza el primer semestre de 2021, las exportaciones sumaron 2.172 millones de dólares, lo que implica un incremento de 19,3% con respecto a igual período de 2020.

Se cerró una venta de 90.000 toneladas de troncos de pinos

“Madera y productos de madera fueron los rubros con mayor incidencia positiva en las exportaciones totales de marzo”, dice Uruguay XXI, que señala que las ventas al exterior de estos bienes “casi se cuadruplicaron en valor, al tiempo en que en términos de volumen el aumento fue aún mayor”. El informe indica que hubo un incremento de las ventas de madera en bruto, en particular por un negocio que cerró la empresa The Grain Leader (TGL) para la exportación de 90.000 toneladas de troncos de pinos. Esta venta también generó que la operativa portuaria se viera alterada por el ingreso, por primera vez, de un buque que va a llevarse toda la carga de pinos junta. El Cape Pelican es un barco que carga lo que cargan tres barcos graneleros juntos; por su calado no puede pasar por los canales de Suez o de Panamá, y por las dificultades para conseguir buques debido a las zafras de diversos granos, la empresa lo contrató, no sin antes realizar un estudio de si era factible que ingresara al Puerto de Montevideo. También es la primera vez que un buque de este porte se utiliza para trasladar troncos de pinos.

Por su parte, la carne bovina fue el primer producto de exportación del mes con un aumento de 25% interanual, totalizando 210 millones de dólares en marzo. Uno de los factores para este resultado es el aumento las ventas hacia China, que crecieron 49%, mientras que cayeron las ventas a Estados Unidos (-24%). “En los primeros tres meses del año las exportaciones de este producto se situaron en 470 millones de dólares, mostrando un crecimiento interanual de 19%”, indica Uruguay XXI.

La celulosa fue el segundo producto de exportación durante marzo, con 109 millones de dólares (39% más que en marzo de 2020). Este producto no tenía aumentos desde principios del año pasado, “y en febrero de este año revirtió la tendencia”. “En el acumulado enero-marzo, las ventas externas de celulosa se situaron en 286 millones de dólares, lo que implica una suba de 3% respecto al primer trimestre de 2020”.

Las ventas de trigo también aumentaron en marzo “en un contexto tanto de cosecha más abundante como de precios más altos que en campañas anteriores”, siendo Brasil el principal comprador del mes, seguido de Egipto, y las de productos lácteos crecieron 20%, con 55 millones de dólares, destacándose el incremento en la venta de manteca.

Otros productos que aumentaron de manera importante sus valores exportados en marzo fueron carne ovina y caprina (260%), subproductos cárnicos (31%), ganado en pie (78%) y lana (83%).

La soja fue el producto con mayor incidencia negativa

Por su parte, las ventas al exterior de soja cayeron 58% en comparación con marzo de 2020, lo que la convierte en “el producto con mayor incidencia negativa del mes” y “la baja se registró pese a que los precios de exportación mostraron un aumento interanual de 4%”. También cayeron las ventas al exterior de concentrado de bebidas (-21%) con 48 millones de dólares. “La baja se dio debido a menores volúmenes exportados y también, en este caso, el registro de marzo de 2020 había sido elevado. La caída fue generalizada a nivel de destinos, aunque vale marcar la fuerte incidencia de las menores colocaciones a México, principal destino de exportación, con una participación de 28%”, indica el informe de Uruguay XXI. Otro producto que se exportó menos en valor fue plásticos y sus manufacturas “debido esencialmente a menores ventas a Brasil” (12 millones de dólares, 39% por debajo del registro de 2020).

Con respecto a los destinos, Uruguay XXI informa que China sigue siendo el principal mercado de colocación de las exportaciones con 34% de las ventas totales de marzo. “Las exportaciones al país asiático se duplicaron frente a marzo de 2020, al situarse en 222 millones de dólares. El incremento fue impulsado por una fuerte suba de las ventas de madera (que alcanzaron un 13% de las exportaciones al país) y también por mayores ventas de carne bovina (51%), ganado en pie, subproductos cárnicos, carne ovina y caprina, cebada, lácteos y lana”.