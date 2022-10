La semana de los premios Nobel terminó este lunes con el galardón de Economía, que fue para el trío de economistas estadounidenses Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig en reconocimiento a sus investigaciones “sobre bancos y crisis financieras”, según destacó la Real Academia de las Ciencias sueca que elige a los nominados.

Los miembros de la academia entendieron que los economistas han “mejorado significativamente nuestra comprensión del papel de los bancos en la economía, especialmente durante las crisis financieras, así como la forma de regular los mercados financieros”.

“La investigación bancaria moderna aclara por qué tenemos bancos, cómo hacerlos menos vulnerables en las crisis y cómo los colapsos bancarios exacerban las crisis financieras. Los fundamentos de esta investigación fueron sentados por Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig a principios de la década de 1980”, señaló el jurado.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2022

Tore Ellingsen, presidente del Comité del Premio de Economía, dijo que los análisis de los tres economistas marcaron una “gran importancia práctica para regular los mercados financieros y hacer frente a las crisis financieras” y agregó: “Los conocimientos de los galardonados han mejorado nuestra capacidad para evitar tanto las crisis graves como los costosos rescates”.

Con respecto al trabajo de Ben Bernanke, quien fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante dos períodos de 2006 a 2014, se destacó que su análisis estadístico y en base a fuentes históricas demostró en 1983 que “el pánico bancario conducía a la quiebra de los bancos y que este fue el mecanismo que convirtió una recesión relativamente ordinaria en la depresión de los años 30, la crisis más dramática y severa del mundo que hemos visto en la historia moderna”, según comentó John Hassler, miembro del comité del Premio Nobel de Economía.

Además, se subrayó que gracias a su análisis se pudo demostrar qué factores fueron determinantes en la caída del Producto Bruto Interno y descubrió que estos estaban relacionados con los bancos en quiebra que “representaban la mayor parte de la recesión” que vino luego.

Por su parte, los profesores Diamond y Dybvig lograron desarrollar “modelos teóricos que explican por qué existen los bancos, cómo su papel en la sociedad los hace vulnerables a los rumores sobre su inminente colapso y cómo la sociedad puede disminuir esta vulnerabilidad”.

“Si un gran número de ahorradores corre simultáneamente al banco para retirar su dinero, el rumor puede convertirse en una profecía autocumplida: se produce una corrida bancaria y el banco se derrumba”, explicó el Comité Nobel. Ante esta situación, los académicos presentaron una solución a la vulnerabilidad bancaria, en forma de seguro de depósitos del gobierno. “Cuando los depositantes saben que el Estado ha garantizado su dinero, ya no necesitan correr al banco tan pronto como comienzan los rumores sobre una quiebra bancaria”.

La semana pasada se comunicó quienes fueron los premiados en las categorías de Medicina, Física, Química, Literatura y de la Paz, todos recibirán sus galardones el próximo 10 de diciembre.