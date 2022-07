En junio las exportaciones de bienes, incluyendo zonas francas, totalizaron 1.374 millones de dólares, los que implica un incremento de 30% con respecto al mismo mes de 2021, según el Informe Mensual de Comercio Exterior de Uruguay XXI, dado a conocer este viernes. En mayo, las ventas de bienes al exterior sumaron 1.541 millones de dólares, 57% más que en mayo del año pasado, lo que representó un récord. Por su parte, cerrado el primer semestre del año, las exportaciones fueron por 6.897 millones de dólares, lo que implica un aumento de 39% en comparación con el mismo período de 2021. Este monto no sólo es superior al acumulado entre enero y junio de 2020 (3.672 millones de dólares), sino que también supera a lo vendido en el primer semestre de 2019, antes de la pandemia (4.400 millones de dólares). “Los importantes aumentos en los precios internacionales de muchos de los productos que Uruguay exporta impulsaron significativamente a las exportaciones de bienes. Medidas en volumen, las ventas acompañaron el aumento y se encuentran en niveles altos: entre enero y junio de 2022 totalizaron 7.683 miles de toneladas, con un crecimiento de 12% frente a igual lapso de 2021”, explica Uruguay XXI. Según el instituto, el aumento constatado en junio se explica “casi exclusivamente” por las ventas de soja. “La incidencia de este producto en la variación mensual interanual fue de 26%”, se informa. Pero también hubo incrementos en las ventas de carne bovina, subproductos cárnicos, plásticos y vehículos, mientras que las exportaciones de celulosa, concentrado de bebidas y madera tuvieron una incidencia negativa. En particular, las exportaciones de soja fueron por 409 millones de dólares, tres veces más que lo vendido en junio de 2021, y el producto se consolidó como el segundo más exportado en el primer semestre de 2022. “Parte de este incremento tiene que ver con los precios internacionales de la soja, que “mostraron una tendencia alcista y llegaron a niveles que no se veían desde 2012”, superando los 600 dólares por tonelada. También incidió el rendimiento de la cosecha, que fue mucho mejor que la del año pasado. Por su parte, las ventas de carne bovina también crecieron, pero “se observa un leve enfriamiento frente a meses anteriores”. Se colocaron 260 millones de dólares en junio, 21% más que en el mismo mes de 2021. En tanto, las exportaciones de celulosa fueron por 134 millones de dólares en junio, 13% menos que en el mismo mes de 2021, pero “en la primera mitad del año estas ventas acumularon un aumento de 20% y se ubicaron en 776 millones de dólares”. “En el semestre, la celulosa fue el tercer producto más exportado. En este caso, el aumento se explica únicamente por mejores precios, mientras que las toneladas exportadas se redujeron frente a 2021”, explica Uruguay XXI.

Exportaciones de bienes con zonas francas (Millones U$S y Var. %)

Destinos

En el primer semestre de 2022 las exportaciones llegaron a 155 destinos distintos, siendo China el principal con 30% del total exportado (1.499 millones de dólares, 29% más que en el primer semestre de 2021). 60% de lo exportado al gigante asiático fue carne bovina y 15% soja. Teniendo en cuenta los montos, siguieron a China como principales destinos del primer semestre: Brasil, Unión Europea, Argentina, Estados Unidos y Argelia, entre otros.