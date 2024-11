Efectos persistentes: el peso de las instituciones

Hace poco más de un mes que Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James Robinson recibieron el premio Nobel de economía por sus estudios sobre el rol determinante que desempeñan las instituciones para explicar la prosperidad o la decadencia económica de los países. En particular, el primero de ellos manifestó semanas atrás que Trump “plantea una amenaza tan seria a las instituciones estadounidenses que cualquier candidato medianamente aceptable que se presentara contra él merecería un fuerte apoyo”.

En su visión, las instituciones estadounidenses “no fueron pensadas para hacer frente a un populista autócrata dispuesto a violar normas e incluso leyes”. A pesar de que durante su primer mandato aprovechó cada debilidad institucional en su favor, profundizó las divisiones sociales y atentó contra los resultados electorales que lo desplazaban de la Casa Blanca, el problema más grande se alojaría en su segundo término, según advierte Acemoğlu. Para él, son cinco las razones que le dan sustento a este argumento.

En primer lugar, “su furia ha crecido” y seguramente logre impulsar con más coherencia que en el pasado su agenda personal. En definitiva, todos aprendemos de nuestros errores. Asociado a lo anterior, será también más hábil y preciso a la hora de designar a los funcionarios de nivel alto y medio, dado que antes encontró resistencias por recostarse sobre personas del “establishment” que operaron como freno. No de nuevo, dirá. En tercer lugar, el novel nobel considera que el Partido Republicano “se ha convertido en un culto a la persona de Trump”, lo que reduce las resistencias internas hacia sus caprichos e intentos de vapulear las instituciones. La cuarta razón es más discursiva y tiene que ver con una mayor facilidad para asociar a sus contrincantes con “extremistas de izquierda” e impulsores de la “agenda woke”, una retórica particularmente efectiva para una parte no menor del electorado. Finalmente, la quinta razón está asociada al hecho de que “una acción eficaz de la sociedad civil contra Trump se ha vuelto más difícil”, producto de la creciente polarización y radicalización.

Acemoğlu no está solo: la postura de 23 nobeles de economía

Este gremio particular, que integra desde hace algunas semanas nuestro amigo Acemoğlu, también se pronunció en contra de la candidatura de Trump, bajando por Ruffini su apoyo al programa de Kamala Harris.

Por un lado, las políticas promovidas por Trump, como los recortes impositivos o la imposición de aranceles más elevados, “conducirán a precios más altos, mayores déficits y mayor desigualdad”. Pero no sólo eso, dado que Trump amenaza al Estado de derecho y a la certidumbre económica y política, dos determinantes fundamentales del éxito económico de los países. Por el contrario, argumentaban en su breve misiva, las políticas de Harris “darán como resultado un desempeño económico más sólido, con un crecimiento económico más robusto, sostenible y equitativo”. Con los resultados a la vista, resta esperar que este pronóstico no esté del todo acertado.