El dato

China lidera ampliamente las solicitudes de patentes a nivel mundial, superando el millón desde 2015 y alcanzando más de 1,4 millones en 2021, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Desde 2010, China ha sobrepasado a Estados Unidos, mientras que Japón muestra un descenso sostenido desde el año 2000. Este crecimiento refleja el impulso de China en innovación, en contraste con el estancamiento o declive relativo de otros países como Alemania o el propio Japón.

El contexto

¿Qué son las solicitudes de patentes?

Las solicitudes de patentes son registros formales que protegen legalmente una invención, otorgando a su propietario derechos exclusivos para usarla, producirla o comercializarla durante un período determinado, generalmente 20 años. Aunque no representan toda la complejidad del proceso innovador, suelen utilizarse como un indicador del ritmo de innovación en un país.

Las invenciones se patentan para proteger los derechos exclusivos de sus creadores, evitando que otros las utilicen, fabriquen o vendan sin autorización. Este incentivo económico suele utilizarse con el objetivo de fomentar los procesos de innovación, otorgando a los inventores la posibilidad de beneficiarse de sus desarrollos durante un tiempo limitado.

No obstante, las patentes muchas veces son cuestionadas porque no siempre garantizan una distribución equitativa de los beneficios de la innovación. En algunos casos, pueden limitar el acceso a tecnologías esenciales, como medicamentos, al hacerlos costosos o inaccesibles. Además, no todas las invenciones patentadas generan un impacto significativo, lo que plantea dudas sobre su uso como indicador único del avance innovador de un país.

¿Qué muestran los datos sobre el liderazgo de China en solicitudes de patentes a nivel mundial?

China es el mayor contribuyente global en solicitudes de patentes, en lo que supera ampliamente a otros países. Desde 2010, sus solicitudes han superado a las de Estados Unidos al alcanzar más de 1,4 millones, lo que representa más de la mitad del total mundial, según datos de la OMPI.

¿Por qué se comparan las solicitudes de patentes entre países y qué limitaciones tiene esta medida?

Las solicitudes de patentes se usan como indicador del ritmo de innovación porque reflejan el interés económico por proteger inventos. Sin embargo, constituyen una parte del sistema de innovación, que incluye investigación, desarrollo y comercialización, por lo que no capturan toda la complejidad del proceso.

¿En qué situación se encuentra Uruguay?

Uruguay tiene una tasa de patentamiento muy baja. Recientemente, el país ha cambiado su sistema de patentes al adherirse al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en junio de 2024, tras muchos años de discusión. Esta adhesión, aprobada por unanimidad en el Senado, permite que inventores y empresas uruguayas presenten solicitudes de patentes con trámites más simples y a costos más reducidos, válidas en hasta 157 países.