Este viernes, por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, se anunciaron los nuevos precios de los combustibles que empezarán a regir este sábado 1º de noviembre. De acuerdo con lo establecido, los nuevos valores no sólo estarán vigentes en noviembre, sino también durante diciembre.

Se trata del tercer ajuste a partir de la base en la metodología de fijación que se implementó el 1º de junio. En términos generales, se destaca la baja de las naftas y el gasoil, en línea con lo que estableció el informe de precios de paridad de importación que elabora la Ursea.

Más concretamente, el valor de la nafta Súper reducirá su precio a 78,02 pesos, la Premium a 80,48 pesos, el gasoil 50S a 49,77 pesos y el 10S a 56,77 pesos. En el caso del supergás, su precio seguirá en 56,77 pesos.