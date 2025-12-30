A setiembre de este año, el volumen de los negocios de los bancos privados alcanzó los 45.370 millones de dólares, lo cual supone un crecimiento de 15% con respecto del año anterior, y marca un nuevo récord, según un informe de la Comisión Técnica Asesora (CTA) de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU).

El aumento, se señala en el documento, “se explica tanto por la expansión de los créditos como de los depósitos”. “Entre enero y setiembre de 2025, el stock de créditos en pesos otorgados por los bancos privados creció 6,4% en términos reales, mientras que los créditos en moneda extranjera crecieron un 6,2% medidos en dólares”, se indica en el informe.

En los primeros nueve meses de este año, los bancos privados “acumularon ganancias por 502 millones de dólares (descontando la diferencia de cambio por valuación de activos y pasivos)”, lo cual “implicó por tercer año consecutivo un récord histórico de ganancias de los últimos 25 años, por lo menos”.

En ese sentido, el informe marca que los márgenes financieros “permanecen en niveles históricamente altos” y son “el principal factor que explica la continuidad de los resultados históricos que mantiene el sector bancario”. “El promedio de los últimos tres años (2023-2025) casi que duplica (aumenta un 90%) al promedio de los seis años anteriores (2016-2022)”, se agrega en el documento.

El presidente del Consejo Sector Financiero Privado de AEBU, Juan Iglesias, dijo a la diaria que, si bien el aumento tiene “un correlato con el aumento de tasas”, también lo tiene con respecto del “aumento del volumen de negocio”. Señaló que la CTA mide esto en “el volumen de depósitos y el volumen de créditos que vienen dando los bancos”, los cuales “han aumentado”.

A su vez, resaltó que ambos “tienen relación con el trabajo”, en el sentido de que “para poder dar más créditos, para poder tomar más depósitos, precisás más trabajo”. Sin embargo, señaló que “eso no ha sido así”, ya que “la cantidad de trabajadores en el sector bancario privado ha bajado notoriamente”. De esa forma, el aumento de ganancias de los bancos privados tiene “un correlato” en un “aumento muy importante de la productividad del trabajo” y, por lo tanto, en la reducción de puestos laborales.

Iglesias apuntó además que “una parte” de la ganancia registrada “no se explica meramente por un tema de condiciones del mercado puntuales o extraordinarias, sino que se explica porque el negocio aumentó, porque se trabajó más y se consiguieron mejores ganancias”, lo cual “se da en determinadas condiciones”, que es con una menor cantidad de trabajadores.

Sobre por qué se reduce la cantidad de trabajadores, Iglesias dijo que “hay varios motivos”, uno de los cuales tiene que ver con que “el trabajo se vuelve más productivo en la medida en que hay mayor aplicación de tecnología”.

“Año a año ha ido bajando la cantidad de trabajadores en el sector bancario privado. Por tanto, si uno hace la cuenta rápida, el volumen del negocio dividido por la cantidad de trabajadores cada vez crece, pero crece mucho más, porque crece por partida doble, porque aumenta el volumen y porque también baja la cantidad de gente que está trabajando”, resaltó.

Iglesias mencionó, además, a las tercerizaciones como otra de las razones, ya que los bancos, a pesar de estas ganancias, “han tercerizado parte de su negocio”. A su vez, “hay algunos casos donde se ha extranjerizado el trabajo”. “Es decir, no sólo se ha tercerizado dentro del territorio nacional, sino que además lo han extranjerizado”, señaló.

El dirigente sindical planteó que la discusión sobre este tema se da porque “los bancos dicen que los costos salariales son altos”. De todas formas, destacó Iglesias, “ahora resulta que extranjerizaron trabajos de 25.000 pesistas, porque algunos trabajadores tercerizados son 25.000 pesistas”. En ese sentido, cuestionó: “¿Cuál sería el salario con el que estarían conformes los bancos? Porque si ya no te sirve un salario de 25.000 pesistas, lo que hay, en definitiva, es el afán de lucro, la ganancia sin ningún tipo de límite”.

La reducción de puestos laborales “afecta a la Caja Bancaria”, apuntó Iglesias; y remarcó que desde AEBU denuncian “el hecho de que se está tercerizando trabajo, que sale de condiciones de trabajo mejor establecidas en los convenios y además se está extranjerizando el trabajo”. “Lo cual no se entiende, porque empresas que ganan muy bien en el país, quizás las que ganen mejor, sacan trabajo del Uruguay para el resto del mundo”, cuestionó.