Un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) –recientemente publicado– prevé que entre diciembre y febrero ingresen al país 1.424.000 turistas extranjeros no residentes, lo que convertiría a la actual temporada de verano en la segunda mejor de la historia en cuanto a ingresos de extranjeros (después de la 2017-2018). Según pudo confirmar la diaria, estas expectativas son compartidas por las autoridades del Ministerio de Turismo (Mintur) y de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), que estiman niveles muy altos de ocupación en las primeras semanas del año.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, señaló a la diaria que sus análisis están en línea con lo proyectado por el Ceres por dos aspectos: la coyuntura económica de Argentina y Brasil, y el aumento de la promoción de Uruguay como destino en áreas clave de esos países. En cuanto a la situación de los países que son origen de la mayoría del turismo receptivo, el jerarca dijo que se está dando la reducción de la brecha relativa de precios y el crecimiento de sus economías. Asimismo, enfatizó que la actual administración de la cartera ha “incrementado la promoción” del país como destino tanto en el sur de Brasil –San Pablo incluido– como en Argentina –en la zona de Córdoba y Rosario hacia el oeste–.

“Creemos que debería aumentar la cantidad de argentinos y la cantidad de brasileños”, resumió Menoni. También reconoció que por lo menos en el “mediano plazo” los destinos más visitados por extranjeros serán Montevideo, Punta del Este y Colonia. Sin embargo, remarcó que en la promoción se ha diseñado una estrategia “mirando más allá de la costa”, tratando de que se vea potenciado el turismo rural y natural.

Por otra parte, el ministro comentó que en cuanto a los tiempos se proyecta una temporada “similar” a la pasada, en la que haya una fuerte presencia de turistas en la primera quincena de enero, y que la temporada pase a ir decayendo sobre fines de febrero. En cuanto al ingreso de divisas, Menoni apuntó que se trata de “una gran interrogante”, aunque se espera que se incremente en relación con 2024 por las situaciones coyunturales de Brasil y Argentina.

Fernando Tapia, presidente de la Camtur, aseguró que, más allá de la expectativa sobre la llegada de extranjeros no residentes, las divisas que ingresarán en términos reales no serán las “segundas más importantes de la historia”. Si bien los ingresos, determinados por el gasto de los turistas, mejorarán los de la temporada 2024-2025, para el representante empresarial estarán cerca de las cifras de la temporada 2019-2020 (última antes de la pandemia por covid-19) y no de la 2017-2018 (temporada récord).

El presidente de la Camtur explicó que el hecho de que no se acompase el ingreso de divisas con el ingreso de extranjeros tiene que ver con que “el ingreso en dólares en Argentina todavía no se ha recuperado suficientemente” con respecto a lo que era, por ejemplo, en los años 2017 y 2018. De todas formas, Tapia remarcó que en Uruguay “los precios en términos reales han ido acompasando la realidad económica de los países vecinos”. “Los operadores turísticos han sido inteligentes para que la ecuación de valor siempre haya sido competitiva”, concluyó.

El trabajo de temporada

Por lo pronto, Menoni aseguró que durante el desarrollo de la temporada se seguirá trabajando en la promoción del destino y coordinando con los operadores privados. Remarcó que el “desafío” está en que los turistas “se lleven la mejor impresión” para que sean “promotores cuando llegan a sus orígenes”.

También se refirió a la necesidad de reglamentar el artículo incluido en el proyecto de presupuesto que prevé un incentivo para las aerolíneas por la llegada de extranjeros. Menoni remarcó que en el primer cuatrimestre de 2026 hay que “ponerle presupuesto” a ese incentivo, que consiste en la devolución anual en efectivo por cada pasajero extranjero incremental que trajo al país la compañía respecto del año anterior.

“A partir de ese artículo y a partir de que nosotros hemos puesto el foco en el sur de Brasil y en el oeste de Argentina, algunas frecuencias –si bien estivales– apuntan a traer turistas” desde esos países, reconoció Menoni en referencia a nuevas conexiones como Porto Alegre-Punta del Este, San Pablo-Punta del Este y Córdoba-Punta del Este.

El turismo: oportunidad y desarrollo

“Estamos con mucha expectativa, pensamos que en el corto, mediano y largo plazo el turismo en Uruguay va a crecer mucho, ya es una actividad muy relevante por el impacto que tiene en el PIB y en los empleos, y pensamos que lo va a ser más aún en los próximos años”, reconoció Tapia. “En términos reales es más barato hacer turismo en Uruguay que hace diez años, eso hace que sigamos siendo competitivos, que tengamos 2,2 millones de argentinos que van a llegar, y unos 500 mil brasileños, además de turistas de otras partes del mundo”, indicó en referencia a las proyecciones del Ceres para la temporada 2026.

Más allá de lo alentadores que puedan parecer estos datos, Tapia remarcó que el turismo uruguayo aún está en “etapa de recuperación”. Detalló que representa en la actualidad el 6,4% del PIB y se espera que para 2026 represente el 6,6% o 6,7%. “Llegó a ser el 8,4% en 2017”, recordó el representante empresarial sobre el momento récord, y, a su vez, recordó que la participación en el PIB en 2024 fue de 5,6%.

“Creemos que estamos muy lejos del techo que puede tener el turismo”, profundizó Tapia. “Pensamos que todavía no está en el centro de la gestión pública como esa herramienta que puede ser a los efectos de crecimiento económico y del impacto social a través del empleo”, remarcó el presidente de la Camtur. Como dificultades para avanzar en ese sentido, marcó el bajo presupuesto que se le otorga al Mintur. En ese sentido, agregó que desde el sector privado se empezarán a reunir desde enero todos los meses con representantes de la cartera. Puntualizó que el objetivo está en “poder llegar al Ministerio de Economía con un análisis bien profundo” y así lograr “trabajar en conjunto con el sector público”.

“Siempre hay oportunidades de mejora y oportunidades de crecimiento”, reflexionó Menoni en términos generales. “El sector privado, sobre todo, es el que nos ha llevado a ser el país con el mayor índice de ingreso de turistas per cápita de Sudamérica”, evaluó el ministro. Pero, más allá del “profesionalismo” de los trabajadores del turismo en Uruguay, marcó la “oportunidad de mejora” que existe en el sector en materia de “habilidades blandas” e idiomas.

“Tenemos que mejorar los idiomas, tenemos que hablar mejor el portugués, tenemos que mejorar el inglés”, indicó el jefe de la cartera. Por otra parte, también señaló la necesidad de avanzar sobre “infraestructuras menores” que puedan solucionar los problemas de accesibilidad en algunos puntos del país.