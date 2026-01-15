El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Jerome Powell, difundió el fin de semana un video alertando que el Departamento de Justicia lo había citado con motivo del testimonio que dio meses atrás ante el Congreso por una renovación realizada en la sede de la FED en Washington. De acuerdo con el Financial Times, “si bien la renovación supera en 700 millones de dólares el presupuesto, otros proyectos de construcción, incluida la reconstrucción del Ala Este de la Casa Blanca por parte de Trump, también han tenido dificultades para cubrir los costos” .

Esto evidencia que, detrás de la acusación, lo que subyace es un nuevo intento de socavar la independencia y autonomía de la institución, agudizando los ataques por parte de la Casa Blanca, que tienen por objetivo satisfacer la aspiración de Trump de reducir las tasas de interés de forma significativa (para abaratar el crédito e impulsar la actividad, en detrimento del combate a la inflación).

Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia (“vieja aliada del presidente que fue nombrada para dirigir la oficina el año pasado”, dijeron los funcionarios ) publicó en su cuenta de X que su oficina se había puesto en contacto con la institución “en múltiples ocasiones para hablar sobre los sobrecostos y el testimonio del presidente ante el Congreso, pero fueron ignorados, lo que requirió el uso de un proceso legal, lo cual no constituye una amenaza”. Si bien

Donald Trump niega cualquier implicación directa en esta investigación penal promovida por el Departamento de Justicia, el objetivo es evidente.

Según Yanet Yellen, que estuvo al frente de la institución entre 2014 y 2018, y que posteriormente se desempeñó como secretaria del Tesoro (2021-2025), “los miembros de la FED consideran este hecho realmente alarmante y lo interpretan como una declaración de que Trump tiene la firme intención de tomar el control de la política monetaria”.

Lo que está en juego, advirtió Powell durante su alocución, es si las decisiones sobre la tasa de interés, que constituye el instrumento que se utiliza para gestionar la política monetaria –en otras palabras, el “precio del dinero”–, estarán basadas en la “presión política o en la intimidación”, en lugar de en las necesidades reales de la economía estadounidense .

Todos los presidentes vivos de la FED criticaron este nuevo ataque, que representa el punto más álgido en la sucesión de agravios que se han venido acumulado durante meses, advirtiendo que se trata de un “intento sin precedentes de utilizar ataques de fiscales para socavar la independencia [de la institución]”. En este sentido, Yellen, Ben Bernanke (2006-2014) y Alan Greenspan (1987-2006), junto con otros exfuncionarios de alto rango (tanto demócratas como republicanos), compararon la situación con la de los países emergentes, cuya debilidad institucional supone consecuencias “muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general” .

Al mismo tiempo, las principales autoridades bancocentralistas emitieron una declaración conjunta en respaldo de la institución y sus autoridades : “Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H Powell. La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos”. El escueto comunicado agrega también que es “fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática”, y que Powell ha desempeñado su función “con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público. Para nosotros, es un colega respetado, muy estimado por todos quienes han trabajado con él”.

Este nuevo episodio, de hecho, podría complicar los planes de la Casa Blanca para reforzar el control de la institución mediante el nombramiento de un nuevo presidente afín a esta administración, dado que el mandato de Powell concluiría en mayo. Pero, según consiga el Financial Times, “la naturaleza agresiva de la campaña de presión” contra Powell podría “persuadirlo a permanecer en la junta directiva de la FED como gobernador hasta que expire su mandato completo en enero de 2028”. De hecho, dos senadores republicanos, Thom Tillis y Lisa Murkowski, ya declararon que no respaldarán la candidatura propuesta por Trump hasta que esta situación no se aclare.

Según David Wilcox, que fue un alto funcionario de la FED y ahora trabaja para el Instituto Peterson y para Bloomberg Economics, ante esta situación, “la probabilidad de que Powell se vaya cuando deje la presidencia se redujo aproximadamente a cero…Ahora verá la gravedad de la amenaza a la institución y probablemente sienta que no le queda otra alternativa que quedarse”. En la misma línea se expresó Yellen, que indicó que aquellos que “están preocupados por las amenazas a la independencia podrían estar más inclinados a quedarse para que haya menos puestos disponibles para que Trump tome el control de la junta”. Obviamente, este nuevo avance de Trump generó tensión en los mercados financieros, provocó un incremento de las tasas de interés de los títulos estadounidenses –dado el aumento de la percepción del riesgo que es inherente a este tipo de acciones– y profundizó la debilidad global del dólar, una tendencia que se ha venido extendiendo desde el año pasado –como evidencia, en nuestro país, la caída que exhibe el tipo de cambio desde fines de 2024– .

En efecto, la independencia y la autonomía de la institución ha sido uno de los pilares principales sobre los que ha descansado la supremacía total del dólar durante las últimas décadas, por lo que el acelerado proceso de degradación institucional que viene mostrando Estados Unidos –en este y en múltiples frentes– puede acentuar esta fragilidad a mediano y largo plazo, cuestionando incluso el rol que desempeña el dólar como moneda de reserva global y que ha constituido un “privilegio exorbitante ” para el país.

Esta última descripción fue acuñada por el expresidente francés Valéry Giscard d’Estaing, refiriéndose al beneficio que supone para Estados Unidos ser el emisor de la principal moneda de reserva mundial. En esencia, este privilegio está asociado, entre otras cosas, a la capacidad del país para endeudarse a tasas de interés muy bajas, mantener grandes déficits comerciales de forma persistente y financiar el déficit fiscal emitiendo dinero . En fin, una nueva señal de que estamos asistiendo a un cambio de época.