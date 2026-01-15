De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción de la industria manufacturera permaneció virtualmente incambiada en términos interanuales durante noviembre, afectada por dos fuerzas de signo opuesto: la reactivación de la refinería de Ancap, por un lado, y la parada por mantenimiento de la planta de Montes del Plata, por el otro.

En efecto, al excluir del análisis la participación de la refinería, cuya producción se incrementó un 15% (luego de estar tres meses afectada por la rotura de la boya de José Ignacio), el volumen producido por el resto de la industria exhibió una caída de 0,8% con relación a noviembre del año pasado.

Por su parte, la división 17, que es la que nuclea a las actividades asociadas a la fabricación de papel y productos de papel, se retrajo 14%, siendo la rama con mayor incidencia negativa sobre el desempeño industrial en noviembre. Se espera que esta situación se revierta una vez finalizado el mantenimiento programado de Montes del Plata.

De hecho, el núcleo de la industria, que no contempla ni a la refinería ni a las plantas de celulosa y de PepsiCo que operan en régimen de zona franca, creció 1,8% en la perspectiva interanual, revirtiendo el retroceso que había experimentado el mes anterior. Esta medida representa la mejor aproximación a los vaivenes del sector, en tanto depura el peso significativo que tienen estas tres ramas en particular y, por tanto, ofrece una mirada más representativa sobre la evolución del tejido industrial uruguayo.

Por otra parte, los indicadores laborales relevados por el INE presentaron caídas durante el mes. Por un lado, el índice de horas trabajadas cayó 1,8% frente a noviembre del 2024. Este comportamiento se explica, en gran medida, por lo sucedido dentro de la división 29, que es la que agrupa a las actividades dedicadas a la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Concretamente, la disminución dentro de esta órbita fue del 44,2%, explicando casi la totalidad de la retracción general (1,7 puntos porcentuales). Por el otro, el índice de personal ocupado se contrajo 0,9%, siendo también la misma rama la que contribuyó a esta disminución. En este caso, la caída ascendió a 47,2% interanual.

Si bien resta conocer el dato de diciembre, la evolución en lo que va del año sugiere que el sector cerraría 2025 con un aumento moderado de su actividad, más allá de la heterogeneidad que caracteriza la situación a su interior.