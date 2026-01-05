El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este lunes el informe sobre la inflación correspondiente a diciembre, en la que se ubicó en 3,65% y con una variación que se mantuvo con respecto al mes anterior (-0,09%). Con este reporte, que cierra el año 2025, el índice de precios del consumidor acumula en el año un 3,65% y en los últimos 12 meses un 3,65%.

El porcentaje registrado nuevamente se encontró por debajo de la meta del Banco Central del Uruguay, con casi un punto porcentual menor, que es llegar a 4,5% de inflación en un plazo de hasta 12 meses.

Los rubros que incidieron en el indicador fueron alimentos y bebidas no alcohólicas con -0,10%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con -0,19%; transporte con -0,03%; recreación, deporte y cultura con 0,06%, y restaurantes y servicios de alojamiento con 0,10%.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas resultaron con una leve baja de 0,36%; en panes y productos de panadería se visualizó un aumento de 0,83%; carne y otros productos derivados fue una sutil suma de 0,17%. El INE destacó que se visualizó un aumento de precios en huevos de gallina con 1,41%.

En las frutas y frutos secos el incremento fue de 1,07%; hortalizas, tubérculos y legumbres descendió un 5,77%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se situó en una caída de 1,44%. En este ítem se distingue la baja en suministro de energía eléctrica con 4,90%, producto de la adherencia al programa UTE Premia en la factura de consumo del mes de referencia.

En transporte hubo una disminución de 0,29%. La variación se produce por la baja de un 6,33% en el precio de pasaje de avión. Por otro lado, se destacan los aumentos en transporte de pasajeros con chofer, de un 8,24%.

En recreación, deporte y cultura hubo una suba de 1,08%, que corresponde a la suba en los precios de paquetes turísticos al exterior de 4,94%. Asimismo, restaurantes y servicios de alojamiento también aumentó un 1,15%, que se refleja en el incremento de los precios de restaurantes, cafés y similares de un 0,95% y en hoteles de un 6,64%.

Por último, el índice de precios del consumidor subyacente, que suprime frutas, verduras y combustibles, tarifados y administrados, apuntó una variación mensual de 0,24%, acumulada en el año de 3,66% y en los últimos 12 meses de 3,66%.