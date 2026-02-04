En el primer mes del año la inflación bajó de 3,65% a 3,46%, por lo que alcanzó el valor más bajo desde 2001 y por sexto mes consecutivo se ubicó por debajo de la meta de 4,5% fijada por el Banco Central del Uruguay. La variación mensual y la acumulada en el año fueron de 0,92%. En enero de 2025 la inflación se ubicó en 5,05%.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero las principales incidencias en el valor mencionado provienen fundamentalmente de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, ropa y calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, salud, transporte, información y comunicación, servicios de educación, restaurantes y servicios de alojamiento, y, por último, seguros y servicios financieros.

Los alimentos y bebidas alcohólicas tuvieron un aumento de casi un punto porcentual, es decir, de 0,96%. Al desglosar por productos hubo un aumento de 0,96% en panes y productos de panadería, con incrementos en el pan flauta (0,69%), los bizcochos (1,12%) y los budines (5,37%); la carne fresca, refrigerada o congelada aumentó 1,25% y se reflejó en los precios de la nalga (2,63%), el vacío (3,27%), el cuadril (3,98%), el asado de tira (5,65%) y el carré y la pulpa de cerdo (3,46%), mientras que bajó 6,03% el precio de la carne ovina.

Las frutas y frutos secos aumentaron su precio a 1,43% y específicamente hubo incrementos en los limones (27,05%), las naranjas (3,79%), las mandarinas (3,63%), las manzanas (1,47%) y las frutillas frescas (11,81%). A su vez, las bananas y las peras bajaron 3,93% y 10,31%, respectivamente. Las hortalizas, los tubérculos y las legumbres aumentaron su precio a 3,13%, con subas en la lechuga (19,21%), las espinacas, frescas o refrigeradas (19,95%), las acelgas (14,67%), los zapallitos y zucchini (36,09%) y los boniatos (6,13%), aunque hubo bajas en los morrones (10,55%), los tomates (15,78%), el zapallo criollo, la calabaza y el kabutiá (9,86) y las papas y papines (1,34%).

Las bebidas alcohólicas, el tabaco y los narcóticos tuvieron un aumento de precio de 1,63%, que se reflejó en la suba de los cigarrillos con filtro (2,85%) y en el tabaco para pipa y para armar (4,11%).

La ropa y el calzado disminuyeron sus precios en 3,48%, y el INE señala que la baja se debe, sobre todo, al efecto del inicio de la liquidación de la temporada primavera-verano. De esa forma, las prendas para hombres bajaron 2,09%, las prendas para mujeres 6,62%, el calzado para mujeres 6,15% y el calzado para niños y bebés 3,96%.

Los servicios de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron un aumento de 2,45% en sus precios, que está vinculado al aumento de las tarifas del suministro de agua (8,50%) y de energía eléctrica (4,46%). Los servicios de salud aumentaron su precio 1,67%, lo que se explica por los aumentos registrados en tickets de medicamentos (2,11%), tickets de análisis clínicos (2,26%) y servicios odontológicos (2,70%).

El transporte tuvo una baja en sus precios de 0,86%, en lo que incidieron las bajas en el precio del gasoil (1,75%), la nafta (0,29%), el transporte de pasajeros con chofer (7,91%) y los pasajes de avión (19,55%). Por otro lado, hubo aumento en la patente de rodados (2,06%) y en el boleto de ómnibus local (3,72%).

Los servicios de información y comunicación tuvieron una suba en su precio de 1,82%, lo que refleja el aumento en las facturas de servicio de telefonía fija (3,82%), de telefonía móvil (2,75%) y de conexión a internet por contrato (3,63%).

Los servicios vinculados a la educación tuvieron un aumento de 0,84%, lo que se explica por las subas en la enseñanza preescolar (1,13%), la enseñanza primaria (0,88%) y la enseñanza secundaria (0,89%).

Asimismo, hubo aumentos en los restaurantes y los servicios de alojamiento, en los que se registraron subas en los precios de los restaurantes, cafés y similares (1,13%) y hoteles (22,52%).

Por último, los seguros y servicios financieros aumentaron su precio en 1%, que se refleja en la cuota mutual (2,42%), la cuota de seguros integrales de salud privados (2,73%) y la cuota de emergencia médico móvil (5,22%).