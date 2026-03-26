El martes se presentaron oficialmente los resultados del Censo General Agropecuario 2024. En una instancia que tuvo lugar en instalaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se destacó que para la edición número 20 del reporte se contó con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y se incluyeron “innovaciones” en materia de procedimientos. En cuanto a la información recabada, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, manifestó que le “sorprendió” la “concentración de tierras”.

En una rueda de prensa, el ministro señaló que “han disminuido las explotaciones agropecuarias y han aumentado las explotaciones de mayor tamaño”. “Lo mismo pasa con los trabajadores rurales, que claramente han disminuido”, agregó. En ese sentido, Fratti puntualizó que estos datos sirven para “definir las políticas agropecuarias”.

Dando algunas pistas sobre posibles rumbos en materia de políticas públicas, el ministro sostuvo que el país debería “poder definir de una vez por todas cuál es el tamaño mínimo para vivir dignamente en el sector agropecuario”. “Uruguay tiene que dar un salto como lo dio hace un par de décadas”, añadió.

Por su parte, el responsable de la dirección de estadísticas agropecuarias del MGAP, Pablo Couto, comentó que estos datos ya se vienen utilizando para el diseño y la gestión de las políticas públicas. Como ejemplo, mencionó el trabajo con OSE en relación con las acciones para la construcción de la represa de Casupá y, entre otras acciones, lo relativo a la emergencia agropecuaria.

La concentración de la tierra

El director del Censo Agropecuario, Leonardo Arenare, explicó que el relevamiento se llevó adelante en base al concepto de “explotación agropecuaria”, que implica un espacio igual o mayor a una hectárea dedicada “total o parcialmente a fines agrícolas, pecuarios o forestales”.

En concreto, el informe marca que entre 2011 y 2024 hubo una disminución de 44.781 a 41.918 explotaciones agropecuarias. Asimismo, si se hace foco en la variación de la superficie total ocupada por tipo de explotación, también se registran mayormente caídas. De 2011 a 2024 la superficie de las explotaciones agropecuarias de entre una y 19 hectáreas cayó en una superficie total de más de 207.000 hectáreas. La variación para la franja entre 20 y 99 hectáreas también fue negativa: se perdieron más de 6.500 hectáreas.

En la franja entre 100 y 199 hectáreas, en tanto, se perdieron 51.752 hectáreas; mientras que, en la franja entre 200 y 499 hectáreas, hubo una disminución de 27.062 hectáreas. Por su parte, las franjas de explotaciones de entre 500 y 999 hectáreas, 1.000 y 2.499 hectáreas, y 2.500 y 4.999 hectáreas registraron caídas en sus superficies de 242.174 hectáreas, 735.222 hectáreas y 533.951 hectáreas, respectivamente.

En contrapartida, el único aumento que se registró fue en la superficie ocupada por aquellas explotaciones que superan las 5.000 hectáreas. Estas crecieron concretamente en un total de 1.447.935 hectáreas.

Este movimiento, vinculado a la persistencia de más hectáreas en menos explotaciones, también queda en evidencia en otros datos relevados en el censo, como el aumento de la relación entre el número total de hectáreas y el número total de explotaciones. Concretamente, se pasó de un total de 365 hectáreas por explotación en 2011 a 385 hectáreas por explotación en 2024.

La población agropecuaria

Por otra parte, en el censo se relevó que la “población trabajadora” vinculada a las explotaciones es de 109.979, lo cual supone una caída de casi 5.400 personas. Esto hace que, en la trayectoria histórica, se consolide una caída de 31% de las personas dedicadas al sector agropecuario en comparación con los primeros datos de 1980. En tanto, la relación de hectáreas por trabajador permanente se movió de 142 hectáreas en 2011 a 147 hectáreas en 2024.

No obstante, al caer de manera simultánea el número de residentes y de trabajadores, por un lado, y, por otro, la cantidad de explotaciones, se conserva con respecto a 2011 la relación de 2,3 personas residentes por explotación y de 2,6 trabajadores por explotación.

Suelos, animales y lechería

En cuanto a los usos del suelo, el censo colocó como principal categoría al campo natural, con más de nueve millones de hectáreas, lo cual de todos modos significa una leve caída en comparación a 2011, cuando se había superado los diez millones de hectáreas. El segundo lugar es para los cultivos cerealeros e industriales, con más de 1,6 millones de hectáreas. Más abajo aparecen las praderas artificiales, con poco más de un millón de hectáreas.

En cuanto a animales, en el estudio se registró un leve crecimiento con respecto a 2011 de la población de vacunos, que superó los 11 millones; pero se detectó una caída de las vacas para la producción de leche, que pasaron a encontrarse por debajo de las 700.000. Los ovinos y los cerdos también disminuyeron su población. Los primeros lo hicieron en más de dos millones de cabezas, y los cerdos, en más de 80.000 ejemplares.

Las explotaciones de lechería también registraron una caída con relación a 2011: pasaron de más de 4.400 a algo más de 3.100. Asimismo, la superficie explotada pasó de ser superior al millón de hectáreas a estar en algo más de 860.000 hectáreas. La contracara de esto, sin embargo, es que hubo un crecimiento de la producción de litros de leche, que se movió de 1.700 millones de litros al año en 2011 a 2.200 millones de litros al año en 2024.

La mirada técnica

En diálogo con la diaria, Pablo Díaz Estévez, integrante del Observatorio de Política de Tierra y docente del Núcleo de Estudios Rurales del Centro Universitario Regional Noreste, indicó que lo que se consolida en este censo “son tendencias” que se podían observar ya en 2011. “El trabajo asalariado rural viene cayendo porque se está consolidando lo que es el empleo transitorio”, señaló, en referencia a uno de los aspectos evidenciados en los datos.

En cuanto a la concentración de la tierra, dijo que se trata de “una tendencia que sigue”, y señaló que esta tendencia tiene que ver con una “producción familiar” que “viene en caída”, incluso desde la década de 1960. “Triangulando la información del censo con trabajo de campo, sabemos que las personas se van retirando sin sucesión, sin que haya un relevo generacional”, agregó.

“La lechería es donde más se expresa esa tensión entre la industrialización y la resistencia de los pequeños y medianos productores familiares de seguir teniendo actividad, aunque tecnológicamente no compiten”, apuntó. En este escenario, añadió, resulta “muy difícil” que desde una herramienta como el Instituto de Colonización se pueda revertir la realidad. Esto es distinto en “la producción de carne a cielo abierto”, ya que a través de la promoción de ganadería se “podría generar mano de obra genuina que radica gente en la campaña”, señaló.