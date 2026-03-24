Según los datos difundidos en la tarde de este martes por el Banco Central del Uruguay (BCU), la economía uruguaya creció 1,8% en el promedio de 2025. Si bien la información de Cuentas Nacionales pautó una variación levemente positiva entre el tercer y el cuarto trimestre del año, el desempeño del segundo semestre deja un arrastre complejo para este año.

En ese sentido, los datos publicados por el BCU difieren de lo anticipado por el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), que mostraban dos trimestres consecutivos de contracción trimestral; es decir, marcaban que la economía había ingresado en una “recesión técnica”.

Más allá de esto, los nuevos datos no alteran el diagnóstico que ya había sido anticipado por las autoridades económicas, y confirman que la expansión anual promedio se ubicó en 1,8%, lejos de la proyección que estaba contenida en el presupuesto quinquenal elaborado por el equipo económico (2,6%).

Enfoque de oferta

Desde el punto de vista de los sectores de actividad (que refleja el origen de la producción), los datos muestran un panorama heterogéneo para el balance del año. Por un lado, algunos sectores mostraron tasas de crecimiento relativamente elevadas, como es el caso de la industria manufacturera (6,2%), los servicios financieros (4,2%), el sector agropecuario (2,3%) y también el de comercio, alojamiento y suministro de bebidas (1,9%).

En el caso puntual de la industria, que fue el sector con mayor incidencia positiva sobre el desempeño anual, el crecimiento se explica esencialmente por la mayor actividad de la refinería de Ancap, a pesar de que sobre esto operaron dos fuerzas contrapuestas: el efecto rebote asociado al cierre por mantenimiento que tuvo lugar durante 2024 (efecto positivo) y la interrupción que generó la avería de la boya petrolera de José Ignacio (efecto negativo). Asimismo, contribuyeron al dinamismo del sector las industrias alimentarias, en particular, los frigoríficos, la industria láctea y el subsector de molinería.

En contraposición, la información difundida por el BCU refleja el mal desempeño de la construcción (-2,3%), la energía eléctrica, el gas y el agua (-3,1%) y las actividades de la administración pública (-0,1%). En el caso concreto de la construcción, el retroceso se explica por la caída asociada a las obras de vialidad y las líneas de energía, que no lograron ser compensadas por la expansión correspondiente a la construcción de edificios. En el caso de la energía, el mal comportamiento se asocia a una menor generación de energía eléctrica con fuentes renovables y al saldo negativo asociado a las exportaciones e importaciones de energía.

Enfoque de demanda

Desde la perspectiva del gasto (que refleja el destino de la producción), la información del BCU evidencia un crecimiento del consumo privado (2,1%) y del público (1,8%), así como una expansión muy modesta de la inversión (0,3%) y un incremento de las ventas al resto del mundo equivalente al 1,9% (impulsada por las exportaciones de soja, carne y servicios turísticos).

Con relación a esto último, el crecimiento fue inferior al que registraron las importaciones, cuya expansión ascendió al 4,1%. En otras palabras, la demanda externa neta cayó en el correr del año pasado.

El cuarto trimestre de 2025

Con respecto al cuarto trimestre de 2025, los datos del BCU marcan que la variación interanual de 0,1% que se registró en el nivel de actividad se compone de una caída de 0,3% en el volumen físico del valor agregado bruto a precios básicos, por un lado, y por otro, de un incremento de 3,3% de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos.

Se señala, además, que en el cuarto trimestre del año pasado las actividades asociadas al sector agropecuario, la pesca y la minería tuvieron una caída de 7,7% con respecto a igual semestre del año anterior. También cayeron la construcción (-1,1%) y la energía eléctrica, gas y agua (-5,4%). En cambio, la industria manufacturera registró un crecimiento de 1,7%, al igual que el comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas, que tuvo un incremento de 1,2%.