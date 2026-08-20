El Banco Central mantuvo incambiada la tasa de interés

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió mantener la tasa de interés en 5,75%, valorando que sus proyecciones, así como las expectativas de inflación de los agentes, permanecen alineadas en torno a la meta (4,5%) en el horizonte de la política monetaria (dos años).

Contexto externo

Sobre el entorno internacional, el documento advierte que se mantiene el sesgo hacia un escenario de menor crecimiento y mayor inflación, producto de las presiones estanflacionarias que genera el conflicto en Medio Oriente. Esto supone un complejo desafío para los bancos centrales, dado que la tasa de interés no puede moverse simultáneamente para atender ambas problemáticas (un instrumento, dos objetivos): con presiones inflacionarias crecientes, una reducción de la tasa (política monetaria expansiva) podría desanclar las expectativas y provocar un incumplimiento de las metas de inflación, mientras que, con magras perspectivas de crecimiento, un incremento de la tasa (política monetaria contractiva) podría ejercer presiones bajistas sobre la actividad económica.

Contexto local

En el frente inflacionario, el registro interanual de julio se situó en torno al 4,3%, alejándose del piso alcanzado durante el primer trimestre del año, cuando la inflación se ubicó en el mínimo nivel de los últimos 70 años (2,9%).

En particular, el componente subyacente de la inflación (que excluye los precios más volátiles de la canasta de consumo) mostró un aumento moderado, “sin evidenciar efectos de segunda vuelta derivados de los shocks externos recientes” (concretamente, del aumento del petróleo derivado de la guerra en Medio Oriente). No obstante, señala el comunicado, algunos componentes todavía muestran aumentos relativamente altos que demandan un “monitoreo específico” en los próximos meses, como es el caso de los precios de algunos servicios.

En términos prospectivos, los últimos relevamientos de expectativas sugieren un “amplio consenso” en torno al mantenimiento de la inflación dentro del rango de tolerancia (3% a 6%) durante los próximos dos años. En particular, los analistas y los mercados financieros indican que se ubicará en el orden del 4,5%, mientras que las empresas anticipan un nivel levemente mayor (5%).

En el frente de la actividad, por su parte, el desempeño reciente se ubica por debajo del crecimiento potencial, con un mercado laboral que se mantiene “relativamente estable”.

La decisión

Ante este escenario, y considerando los riesgos asociados a eventos climáticos adversos y los niveles inusitadamente altos de incertidumbre a nivel global, el Comité de Política Monetaria “evaluó que la actual instancia continúa siendo adecuada para la estabilidad de precios y para preservar el anclaje de las expectativas en la meta en el horizonte de política monetaria”. Por tanto, el directorio tomó la decisión de mantener la tasa de política monetaria incambiada en 5,75% por unanimidad.