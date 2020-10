El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública determinó este jueves algunas estrategias de cara al fin del año lectivo y cómo se evaluará a los estudiantes para el pasaje de grado. El presidente del Codicen, Robert Silva, informó en conferencia de prensa, acompañado por los directores generales de los subsistemas y por la consejera de Codicen Dora Graziano, que en primaria las clases terminarán el 18 de diciembre (tal como estaba previsto en el calendario original de este año), en educación media básica el 11 de diciembre (un día después de lo previsto) y en bachillerato el 20 de noviembre.

En relación con el pasaje de grado, Silva aclaró que habrá “instancias de promoción y de no promoción en todos los niveles educativos”, es decir que no habrá una medida genérica ‒que promuevan todos los niños o que repitan necesariamente aquellos que se hubieran desvinculado‒, y explicó que se desarrollará “un conjunto de estrategias distintas porque estamos en una situación diferente”.

En educación inicial y primaria el año se evaluará con un juicio y no con la tradicional nota o calificación que viene en el carné. El informe elaborado por el docente describirá el proceso de aprendizaje del estudiante, y la decisión sobre la promoción “la va a tomar cada maestro atendiendo la particularidad de cada niño”, afirmó. Se podrán habilitar promociones extraordinarias en clave de ciclo, en particular para aquellos estudiantes que seguirán en primaria en 2021, o se podría mantener en el mismo grado a los estudiantes que no demostraron avances en sus aprendizajes, lo que quedará a criterio de los maestros de cada escuela y de cada clase.

Además, se habilitará una tercera opción, que es postergar la decisión y promover que los niños que no alcancen los niveles deseados en diciembre concurran a Verano Educativo en enero, e incluso, si esas cuatro o cinco semanas no fueran suficientes, a una tercera etapa de acompañamiento durante febrero, marzo y abril, tras lo cual se aplicará “una nueva prueba formativa a ver si es posible el cambio de grado”, según detalló Graciela Fabeyro, la directora general de Educación Inicial y Primaria.

Verano Educativo está en proceso de reformulación, ya que según Fabeyro ha tenido un énfasis en la recreación y ahora se apuntará a que sea una forma de fortalecer la formación. La directora general afirmó que se priorizará a los alumnos de sexto año que no hayan alcanzado niveles de desempeño suficientes, aunque también se recibirá a niños de zonas vulnerables de otros años, y se trabajará con organizaciones de la sociedad civil.

La consejera de Educación Inicial y Primaria en representación de los docentes, Gabriela Verde, defendió, en diálogo con la diaria, que en este contexto no se utilicen calificaciones ni niveles de desempeño (bajo, medio o alto) para describir la trayectoria de los niños. Advirtió que la discusión al respecto va más allá de la situación generada por la pandemia, que “tiene que ver con un conjunto de cambios como la flexibilización del formato de escuela graduada”, pero consideró que ambos recursos “encasillan a los niños” y dijo que eso se trata de evitar.

Apoyos en educación media

En educación media básica las clases terminarán el 11 de diciembre, y entre el 14 y 23 de ese mes habrá instancias de acompañamiento a los estudiantes que no hubieran alcanzado la promoción, para tener una evaluación entre el 28 y 30 de diciembre.

En educación media sí va a haber calificaciones, pero no va a haber exámenes en diciembre. A fin de año sólo habrá exámenes de materias previas, de años anteriores.

A su vez, quienes no promuevan a fin de año tendrán una tercera oportunidad en febrero, con otro período de acompañamiento para que puedan pasar de grado, según anunció Silva.

En educación media superior el período de acompañamiento para quienes no hubieran promovido será del 23 de noviembre al 18 de diciembre, tendrán una modalidad de aprobación a fin de año y otra instancia en febrero.